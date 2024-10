Paul Pogba subit une nouvelle attaque

Graeme Souness a lancé une attaque étonnante contre Paul Pogba, insistant sur le fait qu'il a gâché sa carrière parce qu'il est "paresseux".

Souness a pris pour cible Pogba, insistant sur le fait que l'ancien milieu de terrain de Manchester United sera considéré comme un "talent gâché" parce qu'il est "paresseux". Le vainqueur de la Coupe du monde purge une interdiction pour dopage, mais sa suspension de quatre ans a été réduite à 18 mois, ce qui signifie qu'il pourra réintégrer le sport à partir de mars 2025.

Souness a évoqué la perspective d'un retour de Pogba en Premier League, après avoir joué pour United pendant deux périodes, mais l'ancienne star de Liverpool a affirmé qu'il "manquait quelque chose à l'étage" dans une attaque brutale contre le milieu de terrain. En tant qu'expert de Sky, il a acquis la réputation d'appeler constamment Pogba pendant son séjour à Old Trafford.

S'exprimant sur le podcast de William Hill Three Up Front, Souness a déclaré : "Il est extrêmement talentueux, mais c'est un talent gâché. La pire chose qui lui soit arrivée a été de gagner la Coupe du monde, car à partir de ce moment-là, il s’est contenté de rester assis dans son fauteuil. Quand José Mourinho était à Manchester United, il appelait Pogba un virus. C’est un joueur paresseux, mais le milieu de terrain est un poste qu’il faut prendre personnellement.

« C’est le seul poste sur le terrain où vous êtes directement confronté à quelqu’un qui essaie de faire le même travail que vous. J’ai toujours voulu passer une meilleure journée que celui contre qui j’étais, et la seule chose qu’on m’a appris à faire, c’était de travailler plus dur que mon adversaire. Pogba sort simplement pour jouer et montrer à tout le monde à quel point il est mignon et intelligent, plutôt que d’essayer de faire passer une mauvaise journée à son adversaire. Il a toutes les capacités et l’athlétisme dont vous avez besoin ; il lui manque juste quelque chose à l’étage. »

Pogba pourrait faire un retour dans sa France natale, car il a été lié à un éventuel transfert à Marseille. Il serait également en pourparlers avec la Juventus pour une éventuelle résiliation de son contrat.