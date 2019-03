Paul Pogba lance un défi pour son anniversaire

Paul Pogba souffle ce vendredi sa 26ème bougie. Et le champion du monde a décidé de marquer le coup à cette occasion.

Dans un message publié sur son compte Twitter personnel, le milieu de a donné le lien d'une collecte de fonds créée sur Facebook.

"Ouverture d'une collecte de fonds pour mon 26e anniversaire pour atteindre un minimum de 26.000 livres pour l'association charitywater qui fournit de l’eau potable aux personnes dans le besoin. Je vais doubler ce total et ensemble, nous pouvons faire la différence ! Cliquez sur le lien pour faire un don", a indiqué la star française, qui s'exprime également dans une petite vidéo où il explique son intitiative.

Opening a fundraising for my 26th bday 🎂 to raise minimum 26k pounds for 💧 @charitywater , who provides drinking water to people in need. I’ll double the total raised and together we can make a difference! Click on the link to donate 👉🏾 https://t.co/hsHJPUMkIF pic.twitter.com/LVhwz3a7Tq