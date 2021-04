Pau Torres réagit à la rumeur Real Madrid

Le défenseur international espagnol a commenté les bruits de coulisses qui l'annoncent comme possible futur transfuge du Real.

Pau Torres a réagi aux rumeurs qui font état d'un possible transfert le concernant vers Manchester United ou le Real Madrid en disant qu'il reste "très calme" dans son club actuel de Villarreal.

L'arrière central, qui fait partie des meilleurs à son poste en Espagne, intéresserait quelques grandes écuries continentales en vue d'un deal lors du prochain mercato. L'international espagnol de 24 ans est conscient de l'intérêt qu'il suscite, mais prétend y prêter peu d'attention car il reste concentré sur le présent.

Torres a confié à El Transistor à propos des rumeurs qu'il génère: "Je suis très calme, j'ai un contrat avec le club de ma ville et j'apprécie ça. Je dois travailler pour aider mon équipe."

Torres est un pur produit du système d'académie de Villarreal et il a honoré 77 apparitions pour le sous-marin jaune. Lors des deux dernières saisons il s'est beaucoup fait remarquer et c'est ce qu'il lui a permis d'obtenir sept capes avec la sélection de son pays et être en position de jouer l'Euro.

Torres concentré sur ses tâches avec Villarreal

Ses capacités et sa marge de progression ont interpellé les recruteurs du côté d'Old Trafford et de Santiago Bernabeu. United cherche une autre option pour accompagner Harry Maguire en défense centrale, tandis que Madrid veut trouver un successeur à long terme au capitaine du club Sergio Ramos, lequel se dirige progressivement vers la sortie.

Torres ne se laissera donc pas distraire par ce qui se dit à l'extérieur, il lui restera encore beaucoup à jouer en 2020-2021. Villarreal reste en quête d'une place parmi les cinq premiers de la Liga et reste qualifié également pour les demi-finales de la Ligue Europa, où Unai Emery devrait affronter ses anciens employeurs d'Arsenal. Torres a déclaré à propos de ce défi: "Arsenal est une équipe formidable, ce sera très difficile mais je pense que nous avons une équipe à la hauteur de la tâche et nous essaierons de faire de notre mieux. Je suis sûr que l'entraîneur préparera parfaitement le match."