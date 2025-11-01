Patrick Vieira limogé : Mario Balotelli ne lui fait aucun cadeau

Patrick Vieira n'est plus l'entraîneur du Genoa. Limogé ce samedi après un début de saison catastrophique (neuf matchs sans victoire, dernier du championnat), le champion du monde 1998 enchaîne les échecs depuis qu'il a raccroché les crampons. Nice, Crystal Palace, Strasbourg, et maintenant Genoa. À chaque fois, les mêmes reproches : absence de progrès dans le jeu, relations tendues avec les joueurs. Mais ce départ a provoqué une réaction inattendue. Mario Balotelli, ancien attaquant du Genoa, actuellement libre de tout contrat après son passage raté chez les Rossoblu, n'a pas attendu longtemps pour régler ses comptes. Et ses mots sont dévastateurs.

Balotelli tire à boulets rouges sur Vieira

Sur les réseaux sociaux, Balotelli a lâché une charge violente contre Vieira. "Maintenant, le Genoa peut enfin se concentrer sur des personnes qui aiment vraiment l'environnement, les supporters et l'écusson, et qui croient profondément dans l'idée que le Genoa mérite d'être en haut ! Le grand travail vécu en première personne par Gilardino et Zangrillo n'a pas été perdu : il a seulement été exploité de manière égoïste et mal par ceux qui sont arrivés après, profitant de ce qu'ils avaient construit avec effort, respect et passion." Un tacle appuyé qui vise directement Vieira, accusé d'avoir gâché le travail de ses prédécesseurs.

Balotelli et Vieira ont déjà eu des tensions lors de leur passage commun à l'OGC Nice entre 2018 et 2019. À l'époque, les deux hommes ne s'entendaient pas. Vieira reprochait à Balotelli son manque de professionnalisme, ses écarts de conduite, son indiscipline. Balotelli, de son côté, estimait que Vieira ne le comprenait pas et ne savait pas gérer les personnalités fortes. Le divorce avait été consommé rapidement. Et visiblement, la rancœur n'est jamais partie.

Un contentieux qui remonte à Nice

Mario Balotelli n'est plus un joueur du Genoa depuis plusieurs mois. Mais cela ne l'a pas empêché de tirer à boulets rouges sur Vieira une fois ce dernier limogé. "Ils ont exploité le travail immense de Gilardino et Zangrillo, leur engagement et leur dévouement envers ces couleurs, sans en comprendre vraiment la valeur." Un message qui ne laisse aucun doute sur ce que pense l'Italien de la gestion de Vieira. Balotelli conclut son message par un soutien aux joueurs : "Maintenant, place au Genoa et aux Genoani ! Forza Genoa ! Forza ragazzi ! J'ai cru en vous, et j'y crois encore !"

Patrick Vieira sera remplacé provisoirement par Roberto Murgita et Mimmo Criscito, ancien joueur emblématique du club. Le Genoa affronte Sassuolo lundi prochain. Vieira, lui, peut méditer sur cette nouvelle humiliation. Confirmé dans ses fonctions vendredi par le nouveau directeur sportif, viré samedi matin après un nouvel entretien avec la direction. Un échec de plus dans une carrière d'entraîneur qui n'a jamais décollé. Et Balotelli, fidèle à lui-même, n'a pas raté l'occasion de lui rappeler.