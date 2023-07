Patrick Vieira affiche sa joie d'être à Strasbourg

Le nouvel entraîneur strasbourgeois a été présenté à la presse ce lundi, affichant ses ambitions pour la saison prochaine avec le club alsacien.

A la recherche d'un nouvel entraîneur depuis plusieurs semaines, le Racing Club de Strasbourg a choisi de confier son destin dans les mains de Patrick Vieira. Un défi qui ravit l'ancien boss de Crystal Palace.

"C'est avec beaucoup de fierté et d'humilité que j'ai le plaisir d'être là. Strasbourg est un club que je connais, c'est une région de football. Il y a tous les éléments réunis pour faire du bon travail et donner le maximum de mon potentiel d'entraîneur", a apprécié l'intéressé lors de sa présentation devant les médias.

"Je suis très excité à l'idée de relever ce challenge. On a un groupe solide, il y a un état d'esprit extraordinaire dans ce club. Il y a des bases solides pour travailler. Je ne vais pas vous cacher ma joie d'être ici."

Une affaire conclue rapidement

Alors que le club de Strasbourg vient d'être racheté par les propriétaires de Chelsea, la nomination de Patrick Vieira s'est faite rapidement.

"On a eu un premier contact il y a une semaine. Le président (Marc Keller) m'a présenté le projet. On a ensuite parlé de la philosophie de jeu et de l'effectif actuel", a révélé le nouveau tacticien.

"Une philosophie qui est de se projeter plus vite vers l'avant et d'avoir plus de possession. Il y a plein d'éléments de jeu que l'on a envie d'améliorer et la seule façon de le faire est de bien travailler et d'être clair sur ce que j'attends des joueurs."