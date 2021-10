Patrice Evra révèle avoir été victime d'abus sexuels durant son enfance

L'ancien footballeur français Patrice Evra a fait des confessions troublantes dans son autobiographie à propos de ce qu'il a vécu durant son enfance.

Patrice Evra, l'ex-footballeur français, vient de révéler qu'il avait été agressé sexuellement durant sa jeunesse.

L'ancien arrière gauche de Manchester United et de l'équipe de France a fait savoir dans sa nouvelle autobiographie qu'il a été agressé à l'âge de 13 ans par son instituteur. Il a aussi indiqué qu'il n'avait pas encore parlé de cette histoire à plusieurs membres de sa famille et amis, mais il en a ressenti le besoin pour aider d'autres jeunes victimes comme lui.

"Je vais être honnête avec vous, quand j'ai écrit le livre pour la première fois, je n'ai pas raconté toute l'histoire parce que j'avais toujours honte et peur de ce que les gens vont penser", a déclaré Evra au Times. "Maintenant, je veux le dire parce que je ne veux pas que les enfants qui sont dans ma situation aient honte d'eux-mêmes, pensant qu'ils ne sont pas courageux, car il ne s'agit pas d'être courageux, il s'agit d'être mentalement prêt à en parler."

"Il y a beaucoup de rage"

"Donc, je veux juste m'assurer que les enfants aient le courage et ne se blâment pas, parce que je me suis toujours blâmé. Je n'ai pas peur de dire que je me suis senti comme un lâche pendant de nombreuses années parce que je ne parle jamais. C'était quelque chose lourd dans ma poitrine. Mais je ne le fais pas pour moi, je le fais pour les autres enfants."

D'autre part, l'ancien monégasque, qui a reconnu avoir été contacté par la police lors de son passage au club de Ligue 1 afin d'évoquer l'affaire, a évoqué l'impact que sa révélation a eu sur sa mère. "Bien sûr, elle était dévastée, a-t-il confié. Ce fut un moment difficile pour moi. Je dois encore en parler à quelques-uns de mes frères et sœurs et amis proches. Je ne veux pas que les gens aient pitié. C'est une situation difficile. Une mère ne s'attend pas à entendre cela de son propre enfant."

"Ce n'est que maintenant que j'ai 40 ans que je lui dis. La première chose que ma mère dit est: "Si tu ne poursuis pas, je le poursuivrai. S'il est toujours en vie, je vais le tuer" Il y a beaucoup de rage. Je sais que ma mère et les membres de ma famille feront des recherches et verront s'ils peuvent poursuivre. Mais j'ai enterré cette chose si profondément que je n'ai pas pensé à [porter plainte]", a-t-il conclu.