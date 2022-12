Pastore désigne le joueur le plus important des Bleus

Javier Pastore a livré son regard sur l'équipe de France, à deux jours du quart de finale des Bleus contre l'Angleterre.

S'il se montre optimiste quant à la capacité de l'Argentine à se hisser jusqu'en finale, Javier Pastore garde également un regard avisé sur l'équipe de France dans cette Coupe du monde. Et l'ancien chouchou du Parc des Princes ne tarit pas de compliments lorsqu'il s'agit de s'exprimer sur les Tricolores. "Après, la France fait peur... Ils ont des joueurs jeunes, physiquement impressionnants", s'est-il enthousiasmé dans des propos accordés à So Foot.

"Tous ceux qui connaissent le foot savent qu’on met Griezmann en premier sur la feuille de match et ensuite on met les joueurs autour de lui"

Selon Pastore, un homme est essentiel dans le dispositif de Didier Deschamps : Antoine Griezmann. Pour celui que l'on surnomme El Flaco, le repositionnement du Mâconnais au milieu de terrain est une franche réussite.

"Griezmann contre la Pologne (3-1) était exceptionnel : il court partout ! C’est un joueur super important pour les Bleus. En club, on voit un Griezmann plus offensif, dans une zone où il doit marquer, faire des passes décisives, tandis que là, ce n’est pas forcément beau à voir, mais il fait tout. Tous ceux qui connaissent le foot savent qu’on met Griezmann en premier sur la feuille de match et ensuite on met les joueurs autour de lui. Rabiot aussi est à un niveau incroyable", a souligné l'ancien Parisien.

Et évidemment, Javier Pastore n'oublie pas le facteur x : Kylian Mbappé. L'Argentine estime même que son ancien coéquipier n'a pas de limites.

"Mbappé, on le sait : chaque année, il est de plus en plus fort. Il est déterminant maintenant. Quand il est arrivé à Paris, il était encore jeune et pensait davantage à faire un beau geste et si ça termine au fond, tant mieux. Maintenant, tu lui laisses deux centimètres, c’est but. Il sait quand il doit dribbler, quand il faut pousser le ballon, quand faire la passe. C’est un joueur qui n’a pas de plafond de verre."