"Pas sans lui", Rodrygo dit les termes sur Neymar

Rodrygo a déclaré que son équipe avait besoin du retour de Neymar « le plus tôt possible »

Neymar est absent depuis octobre dernier en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur et on ne sait pas encore quand il sera de retour en action. Il a été suggéré qu'Al-Hilal pourrait le laisser hors de son équipe jusqu'en janvier afin de pouvoir utiliser toutes les autres stars étrangères au cours de la première moitié de la saison 2024-25.

Le Brésil a déçu lors des qualifications pour la Coupe du monde jusqu'à présent sans Neymar, car il occupe la quatrième place et huit points derrière le leader argentin. Selon la star du Real Madrid Rodrygo, la Seleçao serait en meilleure forme si le joueur de 32 ans était dans l'équipe car il craint pour ses espoirs lors du tournoi de 2026.

Rodrygo a déclaré à ESPN : "Je n'ai pas de mots. Tout le monde le voit, on voit à quel point il nous manque. C'est notre star, notre meilleur joueur. Pour gagner une Coupe du monde, il faut que tout le monde soit en bonne santé pour l'aider. S'il va bien, ce que nous espérons, il est en phase finale de récupération. Nous voulons qu'il revienne le plus vite possible. J'échange toujours des messages avec lui, il a repris l'entraînement avec le groupe. C'est un excellent partenaire. Je suis triste quand je vois quelqu'un parler en mal de lui, à cause de la personne qu'il est. Il m'envoie toujours des messages, il m'aide. Je l'aime. En plus d'être mon idole en tant que joueur, il a montré qu'il était une personne fantastique."

Rodrygo et ses partenaires brésiliens tenteront de se rapprocher de l'Argentine lors du match de qualification pour la Coupe du monde contre le Paraguay en milieu de semaine.