"Il n'y a pas penalty", la colère de Benjamin Henrichs après Manchester City-RB Leipzig

Sanctionné d'une main dans la surface contre Manchester City, Benjamin Henrichs, le défenseur de Leipzig, a clamé son innocence après la rencontre.

La victoire écrasante de Manchester City face au RB Leizpig sur le score de 7-0 et le quintuplé inscrit par Erling Haaland ne doivent pas faire publier les deux grosses erreurs d'arbitrage en première mi-temps alors que les deux équipes étaient encore au coude-à-coude pour la qualification.

Un penalty qui fait basculer le match

C'est d'ailleurs sur un penalty accordé par Monsieur Slavko Vincic et transformé par Erling Haaland à la 22e minute que la rencontre a basculé. Le score était en effet de 0-0 avant ce fait de jeu et ce but permettait aux Citizens de prendre une option sur la qualification après le match nul 1-1 à l'aller.

Un penalty accordé pour une main du défenseur de Leipzig, Benjamin Henrichs, après consultation de la VAR. Or, sur certains angles, il n'est même pas avéré que l'ancien joueur de l'AS Monaco, touche le ballon remis par Rodri de la tête, dans son dos.

Henrichs est catégorique : il ne touche pas le ballon

C'est d'ailleurs ce qu'a expliqué Benjamin Henrichs au micro de Canal+ après la rencontre : « Il n'y a pas penalty. J'ai parlé avec l'arbitre après le match et il m'a dit qu'il ne l'avait même pas vue. Je n'ai même pas senti. Sur le terrain, je n'ai même pas compris pourquoi il m'a donné le carton jaune. Mais l'arbitre m'a dit que c'était la VAR... ».

Sur le plateau du Canal Champions Club, le consultant Habib Beye a même parlé de réarbitrage. Son acolyte, Robert Pirès, a même fait remarquer qu'aucun joueur de Manchester City ne réclamait une main.

Malgré cette injustice, Benjamin Henrichs, et c'est tout à son honneur, s'est montré très fair-play à l'égard de Manchester City : « On ne peut pas parler de l'arbitrage quand on perd 7-0. »