Pas de suspense : Michael Jackson a subi une défaite sans appel à Leeds

Vendredi soir, Leeds United a quasiment assuré son maintien en Premier League pour une saison supplémentaire. À Elland Road, les Whites ont dominé Burnley 3-1 sous les ordres de Michael « Mike » Jackson, nommé entraîneur par intérim après le départ de Scott Parker.

Avec 40 points au compteur, les Peacocks savaient qu’une victoire les rapprocherait encore un peu plus de leur objectif. Pascal Struijk titulaire, Joël Piroe en soutien sur le banc, Leeds a immédiatement pris les commandes.

Dès la 8e minute, Jaka Bijol sert une passe décisive à Anton Stach, qui se démarque et enroule immédiatement sa frappe. L’Allemand déclenche depuis les 25 mètres et voit son tir rasant mourir dans le petit filet : 1-0.

Déjà condamné à la relégation, Burnley n’a pas réussi à revenir au score et a encaissé le 2-0 peu après la pause. Une erreur défensive des visiteurs a permis à l’attaquant de Leeds Jayden Bogle de récupérer le ballon, et son centre rasant et précis a été converti par Noah Okafor.

Moins de cinq minutes plus tard, Leeds portait le score à 3-0. Un tir vicieux d’Ao Tanaka était mal repoussé par le gardien de Burnley, Martin Dúbravka, qui ne pouvait ensuite rien faire sur le rebond de Calvert-Lewin.

Quilindschy Hartman et Zian Flemming étaient titulaires chez les Clarets, qui ont sauvé l’honneur par Loum Tchaouna. Bien servi à l’entrée de la surface, l’ancien joueur suivi par le PSV a frappé fort pour battre Meslier.

À trois journées de la fin, Leeds totalise 43 points, soit neuf de plus que Tottenham, 18e, qui doit encore jouer ce week-end. Burnley, de son côté, tourne déjà son regard vers la saison prochaine, peut-être sous la conduite de Steven Gerrard.