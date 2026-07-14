Pas de Milan : Antonio Silva à deux doigts de signer à Bournemouth

Antonio Silva s’apprête à s’engager avec Bournemouth. Après avoir décliné la proposition de prolongation de Benfica, le défenseur central est tout proche de rallier le club anglais. Le directeur sportif Thiago Pinto, grand admirateur du joueur, entend finaliser le transfert, tandis que le nom du jeune joueur né en 2003 avait également été évoqué du côté de Milan.

Ledéfenseur central sort d’une nouvelle saison convaincante au Portugal : 25 apparitions, 1 but et 1 passe décisive en championnat, auxquelles s’ajoutent 6 matchs en Ligue des champions.