Pas de clause libératoire pour André Silva à Francfort (agent)

Selon les attestations faites par son représentant, André Silva n'a aucune clause dans son engagement avec l'Eintracht.

L’attaquant de l’Eintracht Francfort, André Silva, n’a pas de clause de rachat dans son contrat, insiste l’agent du joueur.

Des rumeurs avaient laissé croire que l'international portugais, dont le nom a été cité à Manchester United, à Barcelone et à l'Atletico Madrid, serait libre de quitter le club allemand si des recruteurs payaient 30 millions d'euros pour ses services.

Cependant, un porte-parole du cabinet de conseil Gestifute, qui représente le jeune homme de 25 ans, a déclaré à Goal et Spox qu'il n'y avait pas de clause de sortie dans son contrat et qu'il n'y avait pas non plus d'accord verbal pour le laisser partir pour de tels frais cet été. Malgré l'absence de clause de libération, Silva pourrait quand même quitter Francfort cet été, mais son départ dès cette intersaison parait hypothétique.

Seul Robert Lewandowski a marqué plus que Silva en Bundesliga cette saison et les exploits de ce dernier attirant l'attention de certaines grandes équipes européennes.

Manchester United en pole pour Andre Silva

On pense que Manchester United est le mieux placé pour recruter l'ancien sociétaire de Porto alors qu'il évalue l'avenir d'Edinson Cavani et d'Anthony Martial. Les deux ténors de la Liga, que sont Barcelone et l'Atletico Madrid, surveillerait également l'attaquant, qui a marqué 16 buts la saison dernière avant de rendre permanent son contrat de prêt avec l'AC Milan l'été dernier.

Goal et Spox croient savoir que Francfort ne subit aucune pression financière pour vendre le joueur, et qu'il ne reste plus que deux ans à son contrat, ce serait dans une position de négociation forte avec les courtisans potentiels.

Atteindre la Ligue des champions la saison prochaine renforcerait encore davantage leurs finances et fournirait à Silva une motivation supplémentaire pour rester au moins une autre saison. L’équipe d’Adi Hutter occupe actuellement la dernière place donnant accès à la C1 avec six matchs à jouer.

Si Silva changeait de tunique, il semble certain que tout accord garantirait au club un bénéfice significatif sur les 9 millions d'euros déclarés qu'ils ont versés à Milan l'année dernière.