Aucun accord entre Botman et Liverpool (agent)

L'agent du défenseur néerlandais du LOSC a affirmé qu'il n'y a eu aucun d'accord passé avec un autre club pour la saison prochaine.

L'agent du défenseur central lillois Sven Botman a démenti l'information selon laquelle le club nordiste serait parvenu à un accord pour le vendre.

Des rumeurs émanant de Canal + avaient suggéré qu'un grand club européen avait accepté d'acheter le joueur de 21 ans cet été, moyennant des frais de l'ordre de 45 millions d'euros. Aucun nom de club n'a été mentionné, bien mais il a été indiqué plus tard que l'accord avait été prétendument conclu avec un cador de Premier League.

S'exprimant sur Voetbalzone, Nikkie Bruinenberg, l'agent de Botman, a catégoriquement rejeté la rumeur, la qualifiant de «fake news» et attestant qu'aucun accord de ce type n'a été conclu.

Botman est sous contrat avec Lille jusqu'en 2025. Il n'a rejoint les Dogues que l'été dernier en remplacement de Gabriel, transféré à Arsenal.

Avec Lille, il s'est rapidement adapté pour devenir un joueur important de l'équipe première. Il est régulièrement associé à Jose Fonte au cœur de la défense. En effet, en 30 matches pour le LOSC cette saison, il n'a pas commis d'erreur qui a valu une occasion adverse et encore moins un but. Cette constance et cette fiabilité l'ont amené à être considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux de la Ligue 1.

Après l'avoir enrôlé pour seulement 8 millions d'euros de l'Ajax, où il n'a pas réussi à percé en équipe première, les dirigeants de la Ligue 1 devraient bénéficier d'une plus-value massive sur le défenseur central le jour où ils le metteront sur le marché.

Il se dit donc que des clubs de Premier League lorgnaient le défenseur lors du mercato de janvier. Liverpool, qui a une arrière-garde décimée par les blessures à long terme de Virgil van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip, est cité comme le principal prétendant du Batave. Manchester United a également été associé à Botman. L'équipe de Solskjaer a longtemps eu des problèmes pour trouver une charnière fiable et on les dit tout aussi par le talentueux arrière de 20 ans.