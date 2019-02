Parme, Betis, Wolverhampton... Les cinq meilleurs équipes à utiliser en mode Carrière sur FIFA 19

Voici cinq défis intéressants et relevés pour débuter dans le mode qui vous permet d'incarner un entraîneur dans le jeu d'EA Sports.

FIFA 19 propose toujours le même mode Carrière que tout le monde connaît et apprécie, car les joueurs peuvent devenir l'entraîneur d'une grande équipe européenne ou le coach d'une modeste formation qui rêve d'épopées. Si ce mode n'a pas connu de modifications en profondeur pour cet opus 2019, la possibilité de négocier directement des transferts, d'installer un réseau de recrutement ou encore de disputer les licences officielles de la Ligue des champions et de l'Europa League restent suffisantes pour se lancer dans cet aventure. À ce propos, si vous hésitez, nous vous proposons cinq équipes à prendre en carrière afin de se divertir comme il faut.

Parme

Une des histoires les plus fascinantes du football, Parme est revenue en Serie A après avoir décroché trois remontées consécutives. Le club italien a déjà produit des superstars de classe mondiale, tels que Hernan Crespo et Gianluigi Buffon, et c’est exactement ce que vous devrez faire à nouveau pour faire passer cette formation au niveau supérieur.



Le club a l'un des budgets les plus serrés du championnat italien avec environ neuf millions d'euros. Hormis le rythme de Gervinho et de Jonathan Biabiany sur les ailes, la ligne de départ n'a pas grand chose à offrir. Si vous voulez continuer l'incroyable ascension de ce club et l'emmener au sommet de la table, vous devrez chercher de jeunes superstars à bon marché avec quelques affaires de transfert astucieuses. Heureusement, le club a un super espoir, le défenseur central Alessandro Bastoni, âgé de 19 ans, qui en compte 67 au départ, mais avec un potentiel de 87.

Wolverhampton

Un autre promu, mais cette fois-ci d'un tout autre calibre. Les Wolves possèdent un budget transfert de 62 millions d'euros pour démarrer leurs retrouvailles avec la Premier League, de quoi étoffer un effectif déjà bien intéressant avec notamment les internationaux portugais Ruben Neves, Rui Patricio ou encore Joao Moutinho.

En se débrouillant bien lors du mercato estival avec pourquoi pas 2/3 prêts fructueux (Callum Hudson-Odoi et Brahim Diaz par exemple), il est possible d'acquérir très vite un maintien confortable et de se projeter pourquoi pas vers un destin européen.

Betis Séville

Attractif dans la réalité, le club andalou l'est également dans sa version jeu vidéo. Avec un milieu de terrain pléthorique (Guardado, William Carvalho, Lo Celso, Canales, Boudebouz) et des finances solides pour démarrer, le Betis a tout de l'équipe idéale pour un mode carrière réussi.

La possibilité d'évoluer d'entrée en Europa League rajoute de l'adrénaline alors que les hommes de Quique Setien affronteront le Stade Rennais en 16e de finale prochainement. En Liga, l'objectif d'atteindre les places qualificatives en Ligue des champions est loin d'être utopique.

Sunderland

Devenu très populaire à travers le documentaire "Sunderland Til' I Die" diffusé sur Netflix, le club du nord de l'Angleterre possède un certain potentiel malgré sa relégation en League One (troisième division). Même si le budget est assez faible (six millions d'euros) avec pour conséquence une marge de manoeuvre limitée, les Black Cats ne sont pas à leur place dans ce championnat.

L'envie de les ramener au sommet a de quoi être un défi palpitant. Le club possède en plus certains jeunes intéressants avec Jimmy Dunne (78 de potentiel), Lynden Gooch (77 de potentiel) et Bali Mumba (80 de potentiel) histoire d'avoir une progression à court/moyen terme.

Atlanta United

Le rêve américain à portée de main. Le champion de MLS sur la saison 2018 possède une équipe de qualité avec de nombreux sud-américains qui ont des statistiques vertigineuses. Le club fondé en 2014 représente la formation pratique pour se faire la main sur le mode Carrière avant de se lancer dans un plus gros challenge en Europe.

Si Miguel Almiron a rejoint Newcastle et ne sera plus disponible pour organiser le milieu de terrain, Atlanta a encore de la qualité dans ses réserves. Josef Martinez, Ezequiel Barco ou encore Andrew Carleton sont des valeurs sûres pour se distraire en Major League Soccer.