« Parfois, j'ai envie de tuer » : la folle révélation de Lisandro Martínez

Après avoir éteint Lewandowski en Europa League, Lisandro Martínez a fait une folle révélation sur son agressivité en match. Extraits.

Véritable pilier de Manchester United depuis son arrivée à l'été, Lisandro Martínez a permis aux Mancuniens de retrouver une solidité défensive qui les fuyait depuis de longues années. Et parmi le cocktail ramené par l'Argentin : l'impact physique et l'agressivité. Cette semaine, le défenseur des Red Devils s'est confié dans les colonnes du Telegraph et a notamment abordé son style de jeu et la « rage argentine ». Tout en faisant une folle révélation.

« Parfois, j'ai envie de tuer »

L'ancien central de l'Ajax se définit comme « extrêmement passionné par le football » au point de faire ressortir son côté agressif, un problème qui le pousse à « devoir garder le contrôle de mes émotions ». Avant d'ajouter, sur son envie de bouffer le ballon et l'adversaire : « Oui, c'est dur. C'est vraiment dur. Parfois, j'ai envie de tuer mais il faut aussi contrôler. Je pense que c'est notre culture argentine : nous sommes passionnés, parfois trop. »

Une culture argentine du football que le défenseur a tenté d'expliquer : « Le football, pour nous, c'est tout. C'est pourquoi nous donnons toujours tout de nous. Je me souviens quand j'étais très jeune, vers quatre ou cinq ans, je commençais à me battre et à pleurer quand je perdais. C'est donc quelque chose que nous avons dans le sang et dans le coeur. »

Malgré un style de jeu agressif et un impact physique impressionnant, le champion du monde n'a reçu que quatre cartes jaunes cette saison en Premier League et n'a jamais été exclu. Il cite d'ailleurs cette statistique pour calmer sa capacité de gestion : « Je peux me contrôler, sinon je serais suspendu à chaque match. Il faut être intelligent quand on joue au football. » Alors, Lisandro Martínez est-il un boucher en attente ou un formidable athlète?