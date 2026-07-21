Antonela Roccuzzo a adressé des mots touchants à son mari Lionel Messi après la défaite en finale de la Coupe du monde face à l'Espagne (0-1 après prolongation).

Antonela a écrit sur son compte Instagram : « Merci de nous montrer chaque jour que la vraie réussite repose sur le travail acharné, le sacrifice et la persévérance, et sur le fait de ne jamais oublier qui nous sommes réellement. »

Elle a ajouté : « Tu resteras toujours le meilleur, Leo Messi. Pas seulement grâce à ton talent, mais parce que tu es toujours resté fidèle à toi-même. Parce que — quoi qu'il arrive — tu n'abandonnes jamais ; tu te bats toujours jusqu'au bout et tu donnes le meilleur de toi-même jusqu'au dernier instant. »

Antonela a affirmé sa fierté en déclarant : « Cette force, cet esprit et ta capacité constante à te relever après chaque défaite font de toi une personne unique. Tu es un exemple pour nos enfants et une source d'inspiration pour des millions de personnes. »

Le couple se connaît depuis l'enfance, s'est marié en 2017 et a trois enfants (Thiago, Mateo et Ciro Messi).

En conclusion, Antonela dit : « Je t'admire plus que les mots ne peuvent l'exprimer, et je suis très fière de parcourir le voyage de la vie à tes côtés. Je t'aime beaucoup. »

La légende argentine a disputé son premier match international à l'été 2008 contre la Hongrie. Ce qui a suivi est entré dans l'histoire : 206 autres matches internationaux et 125 buts (dont 21 en Coupe du monde uniquement), et un sacre de champion du monde avec l'Argentine en 2022. Messi a également remporté la Copa América en 2021 et en 2024.

Cette succession de titres avec la sélection argentine est survenue après que Messi a temporairement mis un terme à sa carrière internationale en 2016, mais, heureusement, il a retrouvé le chemin de l'Albiceleste, seulement deux mois plus tard, « par amour pour son pays et son maillot ».

Aujourd'hui, son avenir avec la sélection nationale demeure ouvert. Toutefois, de nombreux indices laissent penser à une possible retraite.

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