« Parce que tu continues à écrire l'histoire »… Ronaldo reçoit un message émouvant

Dolores Aveiro, la mère de Cristiano Ronaldo, a adressé un message émouvant à la star de l’équipe nationale portugaise via le compte officiel de la FIFA. Elle y a exprimé sa fierté après ses exploits successifs lors de la Coupe du monde 2026 et remercié les supporters portugais qui le soutiennent à chaque étape de son parcours.

Dans son message, Dolores a déclaré : « Je suis fière, mon fils, que tu continues à écrire l’histoire. Je tiens à remercier tous les supporters qui sont toujours à tes côtés. Tu as tant apporté au monde entier. »

Elle a ajouté, selon le journal portugais A Bola, samedi : « Je t’embrasse, mon fils, ta maman est toujours là pour toi. »

Elle a ajouté : « Je remercie tout le monde pour le respect dont ils font preuve envers mon fils. Un baiser à tous les supporters du Portugal. Le football continue de rassembler tout le monde, et vive le Portugal ! »

Ce message a été publié après que Ronaldo a inscrit un doublé contre l’Ouzbékistan, portant son total à 11 buts en Coupe du monde, dépassant ainsi le record légendaire d’Eusébio (9 buts en 1966) pour devenir le meilleur buteur de l’histoire du Portugal en Coupe du monde. « El Don » est également devenu le deuxième joueur le plus âgé à marquer dans l’histoire de la compétition.

Ce message maternel intervient alors que la star portugaise poursuit sa quête de nouveaux records, à la veille d’affronter la Colombie dimanche matin pour la première place du groupe 11, probablement lors de sa dernière Coupe du monde.

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