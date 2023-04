Parc des Princes : Anne Hidalgo fracasse les dirigeants du PSG

La maire de Paris a fustigé l'attitude des dirigeants du PSG qui vont se porter candidat au rachat du Stade de France.

Entre le Paris Saint-Germain et la mairie de Paris, ce n'est pas l'amour fou. Déterminé à acheter le Parc des Princes, le PSG a fait face à la fermeté d'Anne Hidalgo et de la mairie de Paris. Les négociations sont rompues et le club de la capitale cherche depuis une alternative avec comme principal choix : acheter le Stade de France. Dans un entretien à RFI, Anne Hidalgo est revenue sur l'échec des négociations pour le Parc des Princes et cela n'augure rien de bon pour le PSG.

"Le club a proposé 38 millions d'euros...c'est ridicule"

"Ma position est-elle irrévocable? Oui parce que vous savez, on avait ouvert la porte à la possibilité de vendre le stade à notre club. C'est vrai que dans le modèle économique des grands clubs, ils sont presque tous propriétaires et cet argument, on l'a bien sûr regardé. La deuxième chose c'est que pour vendre, il fallait d'abord qu'il y ait respect des règles parce que ça appartient aux Parisiens, ça ne m'appartient pas personnellement. On est dans un pays où l'état de droit fonctionne, il y a des procédures", a analysé Anne Hidalgo.

La mairie de Paris estime ne pas avoir été respectée par le PSG à travers l'offre faite pour acquérir le Parc des Princes : "Il y a des prix qui doivent être fixés et doivent correspondre au bien. Quand, à l'issue de tout un processus durant lequel on a discuté et essayé d'évaluer ce que pouvait être le prix du Parc des Princes, le club a proposé 38 millions d'euros... je pense que le mot 'ridicule' est celui qui convient, a jugé Hidalgo. Par ailleurs, on s'est dit qu'il n'y avait plus de chemin possible, arrêtons de discuter pour ne pas arriver à un accord".

"Je pense qu'ils ne partiront pas du Parc des Princes"

"Et puis on est dans un état de droit, a encore répété l'élue. Je ne sais pas si c'est par rapport au Qatar. On est dans un état de droit. Oui c'est vrai que chez nous, les stades ne poussent pas comme des champignons, c'est vrai que vous n'arrivez pas avec un paquet de millions et devenez acquéreur de n'importe quel bien pour n'importe quelles conditions", a ajouté Anne Hidalgo.

La maire de Paris ne croit pas à un départ du PSG du Parc des Princes : "Je pense qu'ils ne partiront pas. D'abord parce que les mêmes règles de l'état de droit s'appliquent aussi à l'Etat. C'est très compliqué de céder un stade, même si le président de la République a ouvert cette possibilité concernant le Stade de France. Que le processus dans lequel s'est engagé le club pour acquérir le Stade de France aille à son terme... je pense qu'on n'est pas au bout du terme. Il y a peut-être un peu de bluff ou de l'incompréhension de ce que sont nos règles démocratiques."

"Un stade n'appartient pas à la mairie de Paris. Pour vendre un bien comme celui-là, oui il faut passer avec des votes au Conseil de Paris. Des votes au Conseil de Paris, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une majorité pour le faire et qu'on ne soit pas accusés de spolier les Parisiens en vendant un bien à un prix qui ne serait pas le sien", a conclu Anne Hidalgo.