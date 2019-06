Paraguay-Qatar 2-2, le Qatar crée la surprise

Le Qatar a réussi à remonter deux buts au Paraguay et sauver le nul à l'occasion de son tout premier match de l'histoire en Copa America.

Les champions d'Asie savent s'exporter. Quatre mois après son triomphe continental, "El-Annabi" (surnom de la sélection) a réussi à glaner un point lors de son premier match de la Copa America. À Maracana, les hommes de Felix Sanchez ont arraché le nul, alors qu'ils avaient deux buts de retard à 25 minutes de la fin.

En effet, les Qataris étaient en mauvaise posture dans cette partie avant qu'Ali Almoez ne les relance d'une superbe frappe enroulée de l'extérieur de la surface. Un petit bijou et qui pourrait facilement candidater pour le titre de la meilleure réalisation de la compétition. À 1-2, la confiance a changé de camp et les Asiatiques ont poussé jusqu'à réussir à en mettre un second.

L'article continue ci-dessous

#VibraOContinente com o resultado entre 🇵🇾 e 🇶🇦. A Albirroja e os Catarianos empataram no fim da 1ª rodada do Grupo B na @CONMEBOL #CopaAmerica. Mais estatísticas aqui: https://t.co/mYYF6r9PXt pic.twitter.com/0WlytxfSgN — Copa América (@CopaAmerica) 16 juin 2019

Le peut avoir des regrets

L'égalisation a été signée par Boualem Khoukhi, le joueur d'origine algérienne. Lancé dans l'axe par Afif, il a tiré instantanément. Bien que dévié par le gardien, le ballon a terminé au fond (77e, 2-2). Il restait un quart d'heure à jouer, et le aurait même pu ajouter un troisième s'il avait mieux négocié ses possibilités de contre.

Au coup de sifflet final, l'équipe de Sanchez avait quand même le sourire. On ne peut pas en dire autant par contre de celle de Berizzo. Le Paraguay pourra grandement s'en vouloir d'avoir laissé filer deux points et les visages abattus de ses joueurs à la fin ne disaient pas autre chose. Oscar Cardozo, sur pénalty (4e), et Derlis Gonzalez, d'une très belle frappe de loin, avaient pourtant montré la voie à suivre à leurs coéquipiers. Le nul concédé est clairement une contre-performance pour les Paraguayens, et il n'est pas certain qu'ils réussissent à s'en remettre vu le calendrier qui les attend (matches contre l' et la à venir).