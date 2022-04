Papin : "Benzema est le meilleur attaquant du monde"

Des buts à la pelle, deux triplés consécutifs pour porter son équipe en Ligue des champions, des records qui tombent... Karim Benzema est peut-être dans la forme de sa vie, à 34 ans.

L'attaquant du Real Madrid a encore frappé cette semaine face à Chelsea, avec désormais l'objectif d'amener les Merengue jusque dans le dernier carré de cette C1, à nouveau.

"Il a pris un grade qu'il n'avait jamais eu auparavant"

De quoi impressionner de nombreux observateurs, à commencer par un ancien illustre buteur de l'équipe de France : Jean-Pierre Papin.

"Pour moi, c'est aujourd’hui le meilleur attaquant du monde, le meilleur numéro neuf. Il a pris un grade là en quelques mois qu'il n'avait jamais eu auparavant", a-t-il assuré dans un entretien à Europe 1.

"Ça l’a renforcé dans plein de choses. Il a dit lui-même qu’il a appris à se muscler, il arrive maintenant à jouer de la tête.

"On apprend dans le football. Si on veut rester le plus longtemps possible il faut que le corps suive, Karim l’a bien compris."

"Le Ballon d'Or ? Il a un coup d'avance"

Le Ballon d'Or 1991 estime que KB9 a tout ce qu'il faut cette saison pour remporter enfin la prestigieuse récompense, qui sera décernée dès l'issue de la saison en cours.

"Le dernier rêve pour Karim, c'est le Ballon d’or. Je pense qu'aujourd'hui, il a un coup d'avance", assure-t-il encore.

Un parcours en Ligue des champions - alors que les Merengue joueront leur manche retour face à Chelsea mardi au Bernabeu - ainsi qu'un titre de champion d'Espagne qui tend les bras au Real Madrid : voilà qui pourrait permettre à Benzema de mettre fin à la disette tricolore.