Panique générale à Stamford Bridge : la régie refuse de diffuser la moindre répétition après cet instant choquant

Lundi après-midi, Stamford Bridge a été secoué par un grave incident impliquant Jesse Derry. Le jeune joueur de Chelsea, âgé de 18 ans et qui faisait ses débuts, est resté inconscient sur la pelouse après un violent choc avec Zach Abbott, de Nottingham Forest. Après plusieurs minutes de soins, il a été évacué sur civière.

Juste avant la mi-temps, le jeune Bleu a mal contrôlé le ballon de la poitrine, puis a heurté violemment Abbott. Sonné par un coup au menton, il est tombé inanimé sur la pelouse.

Le choc, immédiatement suivi d’une vive émotion sur la pelouse, a poussé les soigneurs à intervenir sans délai. Par précaution, la régie de Viaplay a évité de diffuser les images du ralenti tant que l’état de santé du jeune homme reste à confirmer. Après une dizaine de minutes de soins, il a été évacué sur civière et remplacé par Liam Delap.

Dans la foulée, l’arbitre Anthony Taylor accordait un penalty à Chelsea. Cole Palmer a eu l’occasion de mettre fin à près de neuf heures d’infructuosité offensive en Premier League, mais son tir a été repoussé par Matz Sels. Les deux équipes sont rentrées au vestiaire sur le score de 0-2.