Panathinaikos - Lens : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Vainqueur 2-1 à l’aller, le RC Lens cherchera à valider sa qualification à Athènes dans un contexte particulièrement hostile.

Y aura-t-il sept clubs français en Coupe d’Europe cette saison ? C’est la grande question qui se pose avant le rendez-vous de Lens, en barrage retour de l’Europa Conférence League. Les Artésiens doivent écarter le Panathinaikos de leur chemin afin de voir la phase de championnat de cette compétition.

A l’aller, l’équipe de Will Still avait sorti un match héroïque, alors qu’elle a évolué en infériorité numérique pendant une bonne partie de la rencontre. Toutefois, le résultat final 2-1 ne permet pas aux Sang et Or de fanfaronner. C’est même tout le contraire. Dans la capitale grecque, ce jeudi, ils vont devoir sortir un grand match pour ne pas vivre la désillusion d’une élimination.

Lens a un travail à finir

L’année dernière, à la même période, le Pana avait joué un mauvais tour à l’OM en qualifications pour la Ligue des Champions. Les Hellènes sont gonflés à bloc pour répéter la même performance. Avec le soutien de leur public, ils ont les moyens de renverser la vapeur. Ça sera à Lens de s’en méfier.

Vainqueurs de tous ses matches depuis l’entame de l’exercice, dont deux en championnat, Lens s’avance tout de même vers cette rencontre avec le moral au plus haut. Sous la coupe de leur nouveau coach, les Nordistes ont retrouvé une belle dynamique. Ils espèrent que celle-ci les portera vers la C4 afin de vivre une belle saison riche en challenges et joutes continentales.

Horaire et lieu du match

Barrage retour de l’Europa Conférence League

Jeudi 29 aout 2024

A 20h, heure française

Stade Olympique d’Athènes

Panathinaikos - Lens

Les compos probables de Panathinaikos - Lens

Panathinaikos : Dragowski ; Kotsiras, Ingason, Jedvaj, Mladenovic ; Cerin, Willian Arao ; Tete, Bakasetas, Djuricic ; Ioannidis.

Lens : Samba ; Aguilar, Gradit, Khusanov ; Frankowski, Mendy, Thomasson, Machado, Perreira Da Costa ; Said, Sotoca.

Sur quelle chaine suivre le match Panathinaikos - Lens ?

Le match entre Pantahinaikos et Lens sera à suivre ce jeudi à partir de 20h sur la chaine Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.