Panama-France 0-2, les Bleuets enchainent et se qualifient pour les 8es

L'Equipe de France des -19 ans a remporté son deuxième match du Mondial face au Panama. La qualification pour les 8es est dans la poche.

Deux matches, deux victoires, quatre buts marqués et aucun encaissé. Le bilan de l'Equipe de au bout de deux sorties à la Coupe du Monde des moins de 19 ans est parfait. Après le succès face à l' (2-0), la bande à Diomède a dominé le de Julio Cesar Dely Valdes. Un succès qui lui assure la qualification pour les 8es, avant même le dernier match de poule contre l'Arabie Saoudite.

Le scénario de cette rencontre ressemble quelque peu à celui du premier match. Les Tricolores ont dû faire preuve de patience avant de trouver la faille face à une sélection nord-américaine bien organisée et qui n'a laissé que très peu d'espaces à Diaby, Alioui et consorts. Et, il a fallu attendre la 45e minute et une montée du défenseur Dan Axel Zagadou sur un corner pour pouvoir souffler. Le sociétaire de Dortmund a mis une frappe imparable qui ne pouvait que finir au fond.

Une défense toujours infranchissable

À 1-0, les Panaméens se sont découvert et la tâche des Bleuets est devenue plus facile. Au retour des vestiaires, ces derniers n'ont pas attendu trop longtemps avant de doubler la mise. Dès la 52e minute, Mickaël Cuisance a mis les siens à l'abri en exploitant un service parfait de Moussa Diaby. Le plus dur était fait et les Français n'avaient alors plus qu'à gérer ce résultat, en ménageant leurs efforts en vue de la suite de la compétition.

L'Equipe de France reste bien sûr perfectible, notamment sur le plan offensif vu qu'elle a scoré sur ses deux seuls tirs cadrés de la partie. Toutefois, il y a ce sentiment qu'elle monte en puissance depuis son arrivée en . Le fait qu'elle n'a tremblé qu'à une seule reprise derrière, sur une tentative d'Angel Gonzalez (77e), témoigne de la solidité des bases arrières de cette formation.

Le prochain match des Bleuets aura lieu vendredi face au . Diomède peut se permettre de faire tourner et donner du temps de jeu à ceux qui n'ont pas encore été trop sollicités dans cette compétition comme le Bréstois Sambou Sissoko ou le Barcelonais Jean-Clair Todibo.