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Sunderland v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

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Palmer : « Regarder la Coupe du monde ? Je profite de mes vacances d’été. »

Mexico vs Angleterre
Mexico
Angleterre
Coupe du monde
C. Palmer
Mexique
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Une star de Chelsea paie le prix d’une saison décevante pour son club.

Cole Palmer, l’attaquant de Chelsea, affiche encore de la déception après son exclusion de la sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026, prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le milieu de terrain a brillé sous les ordres de Thomas Tuchel durant les éliminatoires, et il était titulaire lors de la dernière sortie des « Three Lions » face au Japon, juste avant l’annonce de la liste définitive.

Mais la saison décevante des Blues a finalement coûté sa place au joueur de 24 ans, qui rejoint ainsi la liste des cadors écartés par les Three Lions.

Les Three Lions préparent actuellement un huitième de finale à haut risque face au Mexique, programmé lundi matin.

Interrogé par le journal *The Times* sur le fait de suivre la Coupe du monde, Palmer a déclaré : « Je regarde les matchs dès que j’en ai l’occasion. Je profite de mes vacances et je fais différentes choses, mais quand je suis détendu, oui, s’il y a un match à la télévision, je le regarde. »

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Il a ajouté, selon le journal anglais « Metro » : « Bien sûr, j’aimerais faire partie de l’équipe ; tout footballeur rêve d’être à la Coupe du monde, mais c’est une décision que je ne peux pas changer, et c’est une décision difficile, quelle qu’en soit la raison. »

Il conclut : « Je tente juste de profiter de mes vacances d’été, le tout premier été où j’ai enfin des vacances. »




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