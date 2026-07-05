Palmer : « Regarder la Coupe du monde ? Je profite de mes vacances d’été. »

Cole Palmer, l’attaquant de Chelsea, affiche encore de la déception après son exclusion de la sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026, prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le milieu de terrain a brillé sous les ordres de Thomas Tuchel durant les éliminatoires, et il était titulaire lors de la dernière sortie des « Three Lions » face au Japon, juste avant l’annonce de la liste définitive.

Mais la saison décevante des Blues a finalement coûté sa place au joueur de 24 ans, qui rejoint ainsi la liste des cadors écartés par les Three Lions.

Les Three Lions préparent actuellement un huitième de finale à haut risque face au Mexique, programmé lundi matin.

Interrogé par le journal *The Times* sur le fait de suivre la Coupe du monde, Palmer a déclaré : « Je regarde les matchs dès que j’en ai l’occasion. Je profite de mes vacances et je fais différentes choses, mais quand je suis détendu, oui, s’il y a un match à la télévision, je le regarde. »

Il a ajouté, selon le journal anglais « Metro » : « Bien sûr, j’aimerais faire partie de l’équipe ; tout footballeur rêve d’être à la Coupe du monde, mais c’est une décision que je ne peux pas changer, et c’est une décision difficile, quelle qu’en soit la raison. »

Il conclut : « Je tente juste de profiter de mes vacances d’été, le tout premier été où j’ai enfin des vacances. »











