Paco Gento, légende du Real Madrid, est décédé

Paco Gento, la grande légende du Real Madrid, est décédé à l'âge de 88 ans. Le président d'honneur des Merengues et légende du football mondial nous a quitté ce matin, comme l'a confirmé l'équipe blanche dans un communiqué officiel.

"L'une des plus grandes légendes de notre club"

Le Real Madrid a exprimé ses condoléances à ses proches, en ce mardi qui sera un jour de deuil pour le club.

"Le Real Madrid, son président et son conseil d'administration regrettent profondément le décès de Francisco Gento, président d'honneur du Real Madrid et l'une des plus grandes légendes de notre club et du football mondial", a écrit la Casa Blanca.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Francisco Gento.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 18, 2022

"Le Real Madrid tient à exprimer ses condoléances, son amour et son affection à son épouse Mari Luz, ses fils Francisco et Julio, ses petites-filles Aitana et Candela et tous ses proches."

Le seul joueur à avoir remporté six Coupes d'Europe

Il est bon de rappeler que Paco Gento est le seul joueur de l'histoire du football à avoir remporté six coupes d'Europe. Il a défendu le maillot du Real Madrid entre 1953 et 1971, et au cours de ses 18 saisons au Real Madrid, il a remporté, en plus des 6 Coupes d'Europe, 12 Ligues, 2 Coupes d'Espagne, 1 Coupe Intercontinentale, 1 Petite Coupe du Monde et 2 Coupes Latines.

Un bilan enviable, qui se complète avec plus de 600 matchs pour le Real Madrid et un total de 182 buts. Il a également été sélectionné 43 fois par l'équipe nationale espagnole.

Il a fait ses débuts avec l'équipe nationale... au Bernabéu. Avec l'Espagne, il a réussi à marquer un total de cinq buts, et a obtenu un total de 23 victoires, 8 nuls et 12 défaites. Il a fait ses débuts le 18 mai 1955 lors d'un match amical contre l'Angleterre au Santiago Bernabéu.

Le décès de Gento laisse un grand vide dans le cœur des supporters du Real Madrid et du Rácing de Santander. Et bien sûr, cela représente une perte énorme pour le football mondial, qui dit adieu à une légende. Qu'il repose en paix.