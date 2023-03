Pablo Sarabia est ravi d'avoir quitté le PSG

Transféré à Wolverhampton cet hiver, Pablo Sarabia est heureux de retrouver un rôle important dans un nouvgeau club.

Pablo Sarabia se sent mieux depuis le mois de janvier, lui qui a pris part à six rencontres de Premier League avec les Wolves, inscrivant même son premier but de la saison.

"Je sens que je suis au sommet de ma carrière"

Un transfert réclamé par l'international espagnol, dont le temps de jeu avait chuté à Paris, malgré un prêt réussi au Sporting CP la saison passée.

Dans une interview accordée au Daily Telegraph, l'intéressé s'est dit ravi de sa nouvelle situation : "C'était incroyable de jouer avec Messi, Mbappé et Neymar. C'était une très bonne expérience, mais pour moi le plus important c'est de se sentir important dans l'équipe.

"Je préfère être dans une autre équipe pour sentir cette unité, pour en faire partie, être un membre de l'équipe et de la famille, plutôt que juste une addition d'individualités."

A Paris, le trio Mbappé-Messi-Neymar n'a jamais pris autant de place, et Sarabia ne s'est guère montré à son avantage à chaque fois qu'il a eu l'opportunité de fouler la pelouse.

"Je n'étais pas content de ne pas jouer. C'est très difficile de jouer avec le niveau des joueurs au PSG. Donc j'ai pris la décision de venir ici", poursuit-il.

"Dans ma carrière, je suis passé par beaucoup de moments difficiles, mais maintenant je veux profiter du club. Je sens que je suis maintenant au sommet de ma carrière."