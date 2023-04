Pablo Longoria : "Jamais je ne quitterai l'OM !"

Le président phocéen se sent parfaitement à sa place à la tête de l'OM, qu'il espère faire encore progresser dans les années à venir.

Cela fait désormais un peu plus de deux ans que Pablo Longoria a pris la suite de Jacques-Henri Eyraud à la tête de l'OM. Avec un certain succès.

"On est à 20% ou 30% de ce que je veux faire de l'OM"

Particulièrement apprécié des supporters, le dirigeant espagnol a pris la parole dans Le Figaro pour affirmer son attachement au club : "Jamais je ne quitterai l'OM !"

"Peut-être qu'un jour le propriétaire (Frank McCourt) perdra sa confiance en moi. Mais je n'ai pas envie de m'en aller", a-t-il assuré.

"Et je ne crois pas qu'un président de l'OM puisse partir d'ici pour chercher un autre club. Ce serait un manque de respect envers l'institution, qui est plus grande que Pablo Longoria…"

Arrivé comme directeur sportif, l'intéressé a joué un rôle déterminant dans la progression du projet mené sur la Canebière depuis quelque saisons. "Avoir un projet ambitieux à Marseille, une ville de football, c'est encore plus stimulant que partout ailleurs", développe-t-il.

"Après, comme la vie, le football est fait de plaisir, de joie et de déception. On est à 20% ou 30% de ce que je veux faire de l'Olympique de Marseille. Il y a encore beaucoup de choses à changer, mais je crois que la voie de l'exigence, du respect et du professionnalisme est bien enclenchée."

Longoria espère également pouvoir conserver Igor Tudor au poste d'entraîneur : "J'aimerais que Tudor reste, mais je n'ai pas de boule de cristal pour lire l'avenir. Je suis très content de son travail. J'espère qu'il est aussi content que moi et nous ne devons pas seulement analyser les derniers résultats, car il faut prendre de la hauteur."