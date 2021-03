Ousmane Dembélé supporte un club improbable

Ousmane Dembélé, l'attaquant du Barça et des Bleus, est un fan d'un club totalement inattendu.

Le talentueux ailier du Barça Ousmane Dembélé est un grand supporter de... de Leeds United.

L'ancie Rennais va même jusqu'à faire jouer ses contacts pour se faire envoyer les maillots de Patrick Bamford et Kalvin Philips par le gardien français de Leeds Illan Meslier.

C'est Patrick Bamford qui a révélé le pot aux roses. L'attaquant des Peacocks aux 14 buts cette saison en Premier League a confié dans un épisode du podcast du club anglais sur YouTube que Meslier lui avait demandé son maillot après la récente rencontre contre Fulham.

"Après le match de Fulham, il m'a dit 'j'ai besoin de ton maillot s'il te plaît'. Je lui ai dit 'oui, pas de problème. C'est pour qui?' Il m'a répondu Dembélé. J'ai demandé si c'était celui de Barcelone. J'ai dit 'quoi, il veut mon maillot?' Il m'a répondu 'oui il veut le tien et celui de Kalvin (Philips) parce que c'est un énorme fan de Leeds et il regarde tous les matchs'. 'C'est sérieux? Ok mais je veux son maillot en retour'", révèle ainsi Bamford.

"Et donc l'autre jour sur FaceTime, à minuit, il m'appelle et il me montre le maillot du Barça avec en message 'à mon frère Bamford', signé Dembélé."

Meslier, qui dispute actuellement l'Euro avec les espoirs, a croisé Dembélé à Clairefontaine et on sait déjà de quoi les deux hommes ont parlé.

Pour rappel, l'entraîneur de l'Ukraine Andriy Shevchenko a donné quelques conseils à l'ailier barcelonais Ousmane Dembele avant le match de l'Ukraine contre la France mercredi.

"C'est un jeune joueur très talentueux, qui a besoin d'être un peu plus patient pour terminer.

"Il devrait prendre les risques et travailler un peu plus". Une chose que Dembele a en sa faveur en terminant est son caractère imprévisible, car ses 28 buts pour Barcelone sont répartis également entre ses pieds droit et gauche.