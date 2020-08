Ousmane Démbélé serait présent face à Naples

De retour à l’entrainement depuis quelques jours, Ousmane Dembélé pourrait tenir sa place samedi, lors du choc contre Naples en C1.

Antoine Griezmann ne devrait pas être le seul Français à effectuer son retour dans le groupe barcelonais à l’occasion du match de Ligue des Champions contre (samedi prochain). Cela devrait aussi être le cas d’Ousmane Dembélé. Si l’on se fie à El Mundo Deportivo, l’ex-Rennais va effectuer son grand retour à la compétition lors de cette soirée continentale.

Le bout du tunnel pour Dembélé

Dembélé n’est plus apparu sur un terrain depuis le 27 novembre dernier et le match contre Dortmund. Il avait alors contracté une rupture complète du tendon proximal du biceps fémoral, qui l’a contraint à une opération puis à un repos forcé de huit mois. Son retour sur les terrains n’était pas espéré avant la saison prochaine, mais le voilà apte et prêt à aider son équipe.

Dembélé a été aperçu au centre d’entrainement du Barça pour la première fois le 15 juillet dernier. Il a donc eu plus de trois semaines complètes pour parfaire sa condition physique et retrouver ses sensations balle au pied. Quique Setién jugerait donc qu’il est d’attaque pour retrouver sa place, et ce même pour un match aussi important que celui qui se profile face aux Partenopei.

Le come-back de Dembélé intervient à un moment où son nom alimente la rubrique des transferts. Il se dit que le Barça ne compte plus sur lui et il pourrait se trouver un nouveau point de chute d’ici le mois d’octobre prochain. Des bruits qui n’ont visiblement pas perturbé la convalescence de l’international tricolore.