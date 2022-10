Ousmane Dembélé plait beaucoup à un géant italien

Ousmane Dembélé, l’attaquant français du FC Barcelone, serait dans les petits papiers de la Juventus Turin selon les informations de Calciomercatoweb.

Auteur d’une très grosse performance, ce dimanche, contre l'Athletic Club (4-0), avec un but inscrit et trois passes décisives offertes, le champion du monde tricolore est en train de réaliser un bon début de saison sous le maillot catalan.

La Juve a déjà un plan pour Dembélé

« Dembélé a fait un match complet, a confié Xavi en conférence de presse. Tout lui a souri. Dans le football, les décisions que prennent les ailiers c'est souvent tout ou rien, et là tout a souri à Ousmane. Il y a des jours où il éprouve plus de difficulté, mais ce soir, il a été époustouflant. Il doit chercher à répéter ce genre de soirs plus souvent. C'est pour cela que j'ai voulu qu'il reste. »

Comme l’explique son entraineur, Ousmane Dembélé a été lié à un départ l’été dernier. C’est Xavi qui a insisté auprès de son attaquant ainsi que de sa direction pour que l’aventure catalane du Français se prolonge. L’ancien rennais a signé un nouveau bail le liant au Barça jusqu’en juin 2024.

Performant depuis l’arrivée de Xavi sur le banc, l’ailier droit de 25 ans attire les regards de nombreux prétendants. Il serait l’une des priorités de la Juventus Turin en prévision du prochain mercato estival.

La formation italienne compte lancer une offensive dans ce dossier durant les prochains mois. Les Turinois vont faire une offre au FC Barcelone incluant deux joueurs. En plus du buteur français, la Juve veut s’offrir les services de l’ailier gauche espagnol, Ferran Torres, qui manque de temps jeu en Catalogne.

Une offre commune comprise entre 60 et 70 millions d’euros sera formulée afin d’attirer les deux attaquants barcelonais. Une opération qui devrait aussi plaire aux dirigeants de la formation espagnole. Les liquidités récoltées dans ce deal permettront au Barça de rapatrier Lionel Messi en fin de saison.