Ousmane Dembélé est d’accord pour continuer avec le Barça

L’ailier français Ousmane Dembélé a accepté les conditions proposées par le Barça pour la signature d’un nouveau contrat.

La saga touche à sa fin. Alors qu’il était libre depuis un peu plus d’une semaine, Ousmane Dembélé a finalement donné son accord pour continuer son parcours avec le Barça. Il a accepté de baisser son salaire. C’était la condition pour qu’il paraphe un nouveau contrat avec le club qui l’a accueilli en 2017.

Le Français va prolonger de deux ans

Seul un cataclysme pourrait empêcher l’ancien rennais de lier son futur aux Blaugrana. Ousmane Le champion du monde va re-signer pour deux années supplémentaires. Ces dernières heures, l'agent du joueur et le club ont fait le nécessaire pour trouver un accord permettant au Français de rester au Camp Nou.

Les derniers détails à régler étaient mineurs, pas spécialement significatifs selon les deux parties, mais il fallait les régler et ça a été le cas vendredi. Le Barça a contacté Moussa Sissoko, l'agent du joueur, pour régler les points qui permettaient l’aboutissement du deal. Celui-ci pourrait être officiellement annoncé en milieu de semaine prochaine.

Dembélé a accepté des sacrifices

L'entraîneur du Barça, Xavi Hernandez, et le directeur technique, Jordi Cruyff, ont œuvré de toutes leurs forces pour que l’ailier tricolore puisse rempiler. Leur position contrastait avec la tension qui régnait parfois entre le directeur sportif Mateu Alemany et Sissoko. Xavi a demandé que Dembélé reste et c'est la première étape pour donner à l'entraîneur l'attaque qu'il souhaite, avec Lewandowski et Raphinha.

Le Barça a cédé sur certains points en lui offrant un contrat court, comme le souhaitaient les agents de Dembélé, tandis que le joueur a également fait un compromis en acceptant une offre nettement inférieure à celles qu'il avait reçues. L'accord final, court et assorti de plusieurs bonus importants, est soumis aux limites financières du Barça mais, dans le même temps, il répondra aux conditions minimales fixées par le joueur lors des négociations.