Ousmane Dembélé désigné meilleur ailier du monde

Quand il n'est pas blessé, Ousmane Dembélé est un talent presqu'inégalable. La preuve, il vient d'être désigné meilleur ailier du monde.

À nouveau blessé lors de la victoire lors du déplacement du Barça à Gérone, Ousmane Dembélé était pourtant l'homme en forme des Catalans. Épargné par les pépins physiques depuis novembre 2021, il sera toutefois à nouveau absent, pour cinq semaines cette fois. Mais quand il est présent sur un terrain, son talent change le jeu des Blaugrana. Dembélé meilleur ailier du monde, c'est même ce qui ressort d'une étude du CIES.

Dembélé meilleur ailier du monde devant Vinicius

L'Observatoire du football CIES vient en effet de publier les résultats de l'une de ses études dédiée aux joueurs les plus créatifs sur l'ensemble de l'année 2021. Et ce qui en ressort c'est que, malgré ses blessures à répétition, Ousmane Dembélé fait la course en tête devant des joueurs pourtant bien plus réguliers. Il est, d'ailleurs, le meilleur ailier de la liste.

Le classement prend en compte le nombre de dribbles et de centres réussis sur l'ensemble de l'année dernière. L'ailier français émarge donc en tête devant l'ailier brésilien du Real Vinicius Jr et le meneur de jeu belge de Manchester City Kevin De Bruyne. Filip Kostic (Juventus) et Rafael Leão (Milan) complètent le podium. Performance notable, Sebastián Villa (Boca Juniors) est le seul membre du top10 à ne pas évoluer en Europe.