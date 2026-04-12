« Oui, on peut »… Barcelone prépare son « plan de remontée » au cœur de Madrid

« Oui, on peut… Oui, on peut »… C’est sur ce cri de ralliement que joueurs et supporters du FC Barcelone ont quitté le Spotify Camp Nou samedi soir, après la victoire contre l’Espanyol lors du derby de la 31^e journée de Liga.

Bien plus que de simples encouragements, ce slogan incarne l’état d’esprit des Blaugranas avant le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid, où les hommes de Hansi Flick tenteront de renverser un retard de deux buts et d’accomplir un exploit au stade Metropolitano.

Un mental neuf et une confiance inébranlable

Selon Marca, l’atmosphère dans le vestiaire blaugrana marie respect, humilité et confiance sereine.

Conscients de la difficulté de la tâche face à un adversaire redoutable à domicile, les joueurs croient néanmoins en leur capacité à renverser la vapeur.

Les Blaugranas se rendent pourtant dans l’un des stades les plus hostiles du continent, où l’Atlético n’a concédé que trois défaites en vingt-trois rencontres cette saison, dont une face au Barça en Liga.

Unité et cohésion au sein de l'équipe

Selon Marca, la relation entre l’entraîneur allemand et son groupe est au beau fixe, et le vestiaire forme un bloc uni, habité par l’ambition et la détermination. Les joueurs estiment qu’un exploit au Metropolitano est à leur portée, tout en sachant qu’il faudra livrer 90 minutes d’effort maximal et d’engagement total.

Le nouveau slogan « Oui, nous pouvons », peu habituel dans la culture barcelonaise, sert désormais de mantra collectif. Les joueurs se sont accordés sur la nécessité de livrer une rencontre parfaite en matière de concentration, de pression, de sacrifice, de solidarité et de sérénité, des valeurs que Flick a martelées lors de ses dernières réunions d’équipe.

Au-delà du slogan

Le journal ajoute que, conscients que la seule qualité technique ne suffit pas à ce niveau, Flick et son groupe s’apprêtent à livrer un effort physique et mental maximal pour atteindre le dernier carré continental.

À Barcelone, personne ne prononce le mot « impossible » : tous sont convaincus que « Sí, se puede » n’est pas un simple slogan, mais un plan d’action destiné à se concrétiser mardi soir, sur la pelouse de l’Wanda Metropolitano.