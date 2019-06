Ouganda-Zimbabwe 1-1, l'Ouganda et le Zimbabwe dos à dos

Ce match du groupe A de la Coupe d'Afrique des nations 2019 entre l'Ouganda et le Zimbabwe a accouché d'un nul (1-1).

Dans cette rencontre, c'est l'Ouganda qui réalisait la meilleure entame avec une ouverture du score dès la 12e minute.Suite à un bon travail signé Miya qui décale sur la droite pour Abdu, ce dernier peut tirer de loin et Chigova repousse sur Okwi qui marque pour le 1-0.

Le Zimbabwe réagit bien

Remis de son début de match raté, le Zimbabwe se réveille à la 23e minute avec une occasion pour Musona. Bien servi pas loin de la surface ougandaise, il se remet sur son pied droit mais oublie de cadrer en étant serré de prés.

Le Zimbabwe égalisera peu avant la pause. Après une transversalle qui arrive à Musona sur le flanc gauche, ce dernier remet du torse pour Karuru, lequel repique dans le rectangle adverse et choisit de serir Billiat qui convertit cette offrande et remet les compteurs à zéro au meilleur moment.

La seconde période sera marquée par une domination du Zimbabwe au niveau des occasions. En effet, à 20 minutes du terme et sur une tentative de Rusike, Onyango arrive à ralentir la trajectoire du cuir avant de signer un deuxième arrêt incroyable pour stopper définitivement la course du ballon.

Plus rien ne sera marqué dans cette partie néanmoins. Et si l'Égypte est forcément favorite dans ce groupe A, la course à la deuxième place semble s'éclaircir en faveur de l'Ouganda, qui avait, pour rappel, battu la (2-0) lors du premier match.