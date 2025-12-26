Ouganda - Tanzanie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un match à la vie, à la mort pour les deux voisins d'Afrique de l'Est. Ce samedi soir (18h30) au Stade Al-Barid de Fès, l'Ouganda et la Tanzanie jouent leur avenir dans cette CAN 2025. Battus logiquement lors de la première journée par les deux ogres du groupe C (la Tunisie et le Nigeria), les Cranes et les Taifa Stars savent qu'une deuxième défaite serait synonyme d'élimination quasi-certaine. Dans ce duel fratricide, l'enjeu dépasse la simple rivalité régionale : il s'agit de s'offrir le droit de rêver encore à une qualification en huitièmes de finale, potentiellement en tant que meilleur troisième.

L'Ouganda : l'expérience qui doute

L'Ouganda, dirigé par le Belge Paul Put, arrive avec le poids de l'histoire mais des doutes plein la tête. Défaits 3-1 par la Tunisie après une entame catastrophique, les Cranes ont montré des fragilités défensives inquiétantes (10 buts encaissés en 4 matchs). Le sélectionneur a pointé un "manque de maturité" qu'il faudra corriger d'urgence. Pour se relancer, l'Ouganda compte sur sa pépite Denis Omedi, buteur face aux Aigles de Carthage, et sur le créateur Allan Okello pour dynamiter une défense adverse friable. L'histoire récente plaide pour eux : ils dominent largement les confrontations directes depuis 2019.

La Tanzanie et le crépuscule de Samatta

En face, la Tanzanie court toujours après sa première victoire historique en Coupe d'Afrique des Nations (0 victoire en 10 matchs). Malgré la défaite contre le Nigeria (2-1), les hommes de Miguel Gamondi ont montré de belles choses, tenant tête aux Super Eagles grâce à l'égalisation de Charles M'Mombwa. Mais tous les regards sont tournés vers le capitaine Mbwana Samatta. En grande difficulté en club au Havre, l'attaquant de 33 ans joue peut-être sa dernière carte continentale. Sa capacité à se réveiller dans ce match couperet sera déterminante pour guider une équipe audacieuse offensivement mais naïve derrière.

Fès, théâtre du quitte ou double

Ce derby s'annonce donc aussi ouvert qu'indécis. Entre une Ouganda plus structurée mais fébrile mentalement, et une Tanzanie joueuse qui n'a rien à perdre, le match pourrait basculer sur un détail ou un exploit individuel. Pour le vaincu, l'aventure marocaine prendra fin prématurément. Pour le vainqueur, l'espoir renaîtra avant un dernier match de poule qui aura des allures de finale.

Sur quelle chaine suivre le match Ouganda - Tanzanie

La rencontre entre le Bénin et le Botswana sera à suivre ce samedi 27 décembre 2025 à partir de 13h 30 sur BeIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c’est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming).

Horaire et lieu du match Ouganda - Tanzanie

Le match entre l'Ouganda et la Tanzanie se tient ce samedi 26 décembre à partir de 18h30, heure française, au stade Al Barid de Rabat.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe d'Ouganda

Côté ougandais, Paul Put ne fait face à aucun nouveau souci physique avant le rendez-vous de samedi. La situation médicale reste stable après la première journée, ce qui offre au sélectionneur belge une marge de manœuvre appréciable.

Seuls Yakoub Suleiman et Feisal Salum, absents lors du match d’ouverture, demeurent indisponibles. Tous les autres joueurs du groupe sont aptes et à disposition du staff technique.

Dans ces conditions, un statu quo est envisagé. Paul Put pourrait reconduire le même onze de départ, misant sur la continuité et les automatismes plutôt que sur des ajustements, afin de consolider l’équilibre collectif des Cranes.

Infos sur l'équipe de Tanzanie

La Tanzanie pourrait reconduire le même onze de départ que face au Nigeria. Zuberi Foba est assuré de débuter dans les buts : malgré deux buts encaissés, le gardien a livré une prestation solide, multipliant les arrêts face à la pression nigériane.

Autre motif de satisfaction, Novatus Miroshi. Le défenseur de Göztepe avait été repositionné au milieu de terrain contre les Super Eagles et s’y est montré très convaincant. Il devrait à nouveau former le double pivot défensif avec Alphonce Msanga, chargé de protéger une arrière-garde souvent sollicitée.

En l’absence de nouveaux soucis physiques, le staff tanzanien privilégie la continuité, avec l’idée de consolider l’équilibre collectif affiché lors de la première journée.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations