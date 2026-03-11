Où voir les prochains matchs du PSG ? Chaînes TV, streaming et calendrier complet

La période à venir est particulièrement dense pour le Paris Saint-Germain : entre les échéances nationales en Ligue 1 et les joutes européennes, le calendrier des Parisiens s’annonce exigeant et excitant. Dès le 17 octobre, le PSG accueille Strasbourg (8ᵉ journée de Ligue 1), avant de recevoir Leverkusen en Ligue des champions le 21 octobre (3ᵉ journée C1). Puis, les Rouge et Bleu enchaîneront à huis clos le 25 octobre à Brest, le 29 octobre à Lorient, le 1ᵉʳ novembre à domicile contre Nice, et le 9 novembre avec un déplacement à Lyon (12ᵉ journée). Entre-temps, le 4 novembre marquera un autre rendez-vous phare : la réception du Bayern Munich pour la 4ᵉ journée de Ligue des champions.

Cet enchaînement illustre la double charge de travail qui attend le club parisien : maintenir ses ambitions en championnat tout en s’imposant sur la scène européenne. En interne, la gestion des effectifs, la récupération physique et les choix tactiques vont s’avérer cruciaux, surtout avec une période internationale qui suivra rapidement ces rencontres. Pour le supporter moyen (en France ou à l’étranger) la question pratique devient alors : où regarder ces matches ? Que ce soit à la télé traditionnelle ou via des plateformes de streaming, les modalités de diffusion varient selon la compétition et le territoire.

Diffusion du PSG en France : télévision & streaming

En France, les droits de diffusion du football sont en pleine reconfiguration. Pour la Ligue 1, la saison 2025-2026 marque une rupture avec le modèle précédent : la LFP a lancé sa propre plateforme Ligue 1+ pour diffuser directement les rencontres, en direct et en replay. Cette plateforme OTT/streaming centralise la majorité des matchs, à l’exception d’un match par semaine (le match du samedi à 17h) qui demeure diffusé par beIN Sports. Cela signifie que pour la plupart des affiches du PSG en championnat, ce sera via Ligue 1+ qu’il faudra se connecter. Ce nouveau média est aussi distribué par d'autres groupes, tels que DAZN ou Amazon Prime.

Concernant les compétitions européennes, Canal+ détient les droits exclusifs de la Ligue des Champions en France pour la période 2024-2027 : tous les matchs sont disponibles via les offres Canal+ et ses modules sportifs (Canal+ Sport, Canal+ Live, etc.). Ainsi, les rencontres telles que PSG vs Leverkusen ou PSG vs Bayern seront accessibles à travers les chaînes du bouquet Canal+ ou ses services numériques.

Diffusion à l’étranger : comment suivre le PSG hors de France

Pour les fans du PSG à l’étranger, les options dépendent fortement du pays. Pour les compétitions européennes (Ligue des Champions), UEFA met à disposition des diffuseurs partenaires sur chaque territoire. Il faut donc consulter le diffuseur local officiel (chaîne sportive, bouquet football, ou plateformes streaming régionnelles).

Concernant la Ligue 1, selon les pays, la diffusion peut être assurée par des plateformes comme DAZN (lorsqu’il détenait encore les droits), ou des services locaux de streaming sportif (sous-licences ou licences nationales). Par exemple, DAZN est généralement présent dans plusieurs marchés étrangers comme acteur de diffusion sportive.

A noter que dans la région MENA, c'est généralement BeIN Sports qui diffuse des droits des compétitions où est engagé le PSG. Et pour voir les matches en streaming, c'est sur BeIN Connect ou l'application TOD. A condition d'être muni d'un VPN.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

