Où regarder et suivre en direct la Coupe du Monde U20 de la FIFA ?

La Coupe du Monde U20 de la FIFA réunit les meilleurs jeunes talents du football venus des quatre coins du monde. Depuis ce week-end, les quarts de finale de cette épreuve s'enchainent.

Véritable avant-goût du grand tournoi de l’année prochaine, cette compétition offre aux fans un aperçu des futures icônes du ballon rond.

Voici tout ce qu’il faut savoir, avec GOAL, sur la façon de regarder le prochain match.

Les prochains matches de la Coupe du Monde U20

Où regarder la Coupe du Monde U20 en France

Comment regarder la Coupe du monde U20 2025 en direct ? Le Mondial U20 2025 est retransmis en direct et en intégralité dans le monde entier sur la plateforme streaming de la FIFA, FIFA+. En France, la Coupe du monde U20 2025 est retransmise par le groupe L'Équipe.

Où regarder la Coupe du Monde U20 de la FIFA dans le monde entier

La Coupe du Monde U20 de la FIFA attire un immense public venu des quatre coins du globe.

Consultez le tableau ci-dessous pour savoir où suivre la compétition depuis votre pays.

Pays / Region Diffuseur UK FIFA+ Mexico TUDN / ViX Brazil SporTV / Globplay+ France L'Equipe+ Germany FIFA+ Netherlands NOS Italy RAI+ MENA BeIN Sports MENA

Si vous êtes à l’étranger et souhaitez regarder le prochain match de la Coupe du Monde U20 de la FIFA via votre diffuseur habituel, vous pouvez accéder aux contenus normalement géo-bloqués en utilisant un réseau privé virtuel (VPN).