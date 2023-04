Où en est le prochain coach de Chelsea?

Après les échecs Thomas Tuchel et Graham Potter, Chelsea a nommé Frank Lampard en intérim. Mais où en est le prochain coach des Blues?

Si Chelsea s'est toujours spécialisé dans les mercatos XXL depuis l'arrivée au club de Roman Abramovitch (une tendance encore accrue depuis la reprise de la franchise par Todd Boehly), ces immenses dépenses concernent également les entraîneurs passés par Stamford Bridge. José Mourinho le premier en 2005, Thomas Tuchel il n'y a pas plus de deux ans. Et la valse financière n'a pas faibli depuis l'arrivée des Américains à la tête du club : Thomas Tuchel viré, Graham Potter embauché puis viré, Frank Lampard engagé comme intérimaire et un autre grand nom à venir pour la saison prochaine. Mais entre les millions et les entraîneurs intéressés, où en est le prochain coach des Blues?

Deux grands noms déjà écartés

En contact avec le club londonien depuis son limogeage express du Bayern, Julian Nagelsmann semblait s'ériger comme l'une des priorités de Chelsea tant le jeune entrâineur allemand a encore la cote sur le marché. D'autant plus à l'heure où le Real Madrid garde à l'oeil sa situation en raison de l'incertitude qui plane autour de Carlo Ancelotti, toujours en plein doute entre une continuité à Madrid ou un poste de sélectionneur au Brésil. Mais selon plusieurs sources, l'ancien coach d'Hoffenheim ne sera pas le prochain coach des Blues. Les deux parties ne sont pas parvenues à s'entendre (trop peu de marge de manoeuvre selon l'Allemand, des prétentions trop élevées selon les Britanniques) et les discussions ont été rompues.

Une situation similaire du côté de Luis Enrique malgré un intérêt commun très fort. Mais les manoeuvres managériales du camp Boehly ont décontenancé l'entraîneur catalan. Le sélectionneur de la Roja à la dernière Coupe du monde avait en effet ouvertement contacté Chelsea pour prendre la relève de Graham Potter, se montrant très intéressé par le poste. Mais la direction des Blues ne voulait pas entendre parler d'une arrivée in situ et privilégiait la nomination d'un intérimaire jusqu'à la fin de la saison. Une organisation qui a vexé Luis Enrique qui s'est retiré des négociations. Le Catalan ne sera, lui non plus, pas le prochain coach à Stamford Bridge.

L'enfant de l'ennemi ou la surprise du chef?

Dans le football, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain et les promesses d'un jour s'oublient le suivant. On ne compte plus les « trahisons » d'un joueur passant d'un club ennemi à un autre. C'est ce que pourrait s'apprêter à faire le prochain coach de Chelsea puisque les négociations avec Mauricio Pochettino seraient en bonne voie. L'ancien entraîneur de Tottenham est sur la shortlist des dirigeants londoniens ont avancé après les premiers contacts la semaine dernière. L'Argentin, au repos forcé depuis son limogeage du PSG la saison dernière, s'est montré très intéressé par le projet de Chelsea et serait prêt à sortir de sa retraite à cette occasion. Tottenham, qui se cherche également un entraîneur pour la saison prochaine, ne sont pas intéressés par un retour de leur ancien manager qui, à l'inverse, s'était déjà manifesté pour remplacer Thomas Tuchel cet été.

Un passage des Spurs vers les Blues ferait assurément couler beaucoup d'encre en Angleterre. Mais ce projet, très divertissant au demeurant, pourrait encore être court-circuité par une autre opportunité. Selon le journal britannique Football Daily, Chelsea aurait également approché Vincent Kompany, qui devrait fêter le titre de Championship ce week-end avec Burnley. Auteur d'une saison aussi exceptionnelle qu'inattendue à Turf Moor, la nomination de l'ancien entraîneur d'Anderlecht à Stamford Bridge serait une surprise au vu de son jeune pedigree mais l'ancien défenseur de Manchester City a déjà confirmé en trois ans de coaching toutes les qualités managériales que ses équipiers louaient lorsqu'il jouait encore. Alors, une trahison londonienne ou une surprise belge à venir?