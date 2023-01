Où coachera Zidane? Un champion du monde 98 vend la mèche

Sur les antennes de RMC, Lionel Charbonnier est revenu sur le cas Zinédine Zidane. Et l'ancien Bleu pense savoir où coachera Zizou.

Ce vendredi 13 janvier, l'émission Rothen s'enflamme s'est penchée sur l'actualité autour de Zinédine Zidane. Et Lionel Charbonnier, champion du monde 1998 avec Zizou, s'est particulièrement épanché sur le sujet. Il a même annoncé savoir où l'ancien coach du Real coachera dans le futur.

« Il est à un tournant, il ne peut plus attendre »

Pour l'ancien champion du monde 98, Zidane avait tout misé sur l'Équipe de France, dont il était presque sûr de prendre la tête : « Pour moi, il est complètement à un tournant. Ça fait un et demi qu'il n'entraîne pas. Il voulait l'Équipe de France. Il sort du Real, et si tu sors du Real, ce n'est pas pour aller entraîneur n'importe qui. À la hauteur minimum du PSG, qu'il a refusé et on sait pourquoi. »

C'est dans cette idée que l'ex-équipier de Zizou est persuadé que la légende du football français lâchera son idée d'entraîner une sélection : « Il ne peut plus attendre. Ce n'est pas possible, il va être oublié. Il doit faire une croix sur les Bleus, et prendre un grand club. » Et si Zidane prend un club, il ne peut aller qu'à un seul endroit : « L'Angleterre, il n'ira pas. Mais il y a l'Italie, où il y a un club pour lequel il a des attaches. Il m'a toujours dit que, pour entraîner, il faut toujours avoir des attaches personnelles. Et vous savez où il en a, à la Juventus. »