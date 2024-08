Otamendi s'en prend à la France, le nouveau scandale

La star argentine Nicolas Otamendi a critiqué les célébrations passionnées de la France après le choc entre les deux équipes aux Jeux olympiques.

La défaite de l'Argentine face à la France aux Jeux Olympiques de Paris a donné lieu à une bagarre, les joueurs de Javier Mascherano étant agacés par les célébrations des joueurs français devant leurs amis et leur famille. Le jeune Français Enzo Millot aurait également fait un geste obscène en direction du banc de touche argentin après le coup de sifflet final.

Les tensions entre la France et l'Argentine ont été vives ces derniers temps, et pas seulement en raison de leur affrontement lors de la finale de la Coupe du monde 2022. Le milieu de terrain argentin Enzo Fernandez a récemment fait l'objet d'une controverse après avoir célébré la victoire de son pays à la Copa América en entonnant des chants désobligeants à l'égard de l'équipe de France. Jean-Philippe Mateta a ensuite marqué le but de la victoire vendredi contre l'Argentine pour envoyer la France en demi-finale des Jeux olympiques.

Otamendi a déclaré à TyC Sports : "Cela m'énerve vraiment que les joueurs puissent faire la fête, qu'ils puissent profiter de tout ce qu'ils veulent, mais là où se trouvent les gens et la famille, et qu'ils fassent la fête avec eux là-bas.

"Il y en a un dont je ne connais même pas le nom qui, s'il veut faire la fête, devrait venir nous voir et nous nous arrangerons avec lui. Mais ça m'énerve vraiment, qu'ils fassent la fête avec eux en sachant qu'il y a des enfants et de la famille, ce n'est pas bien.

"L'un d'entre eux est allé faire la fête sur notre banc. Je n'ai pas vraiment compris ce qui se passait, mais j'ai ensuite réalisé qu'il était allé faire la fête avec nos joueurs. C'est une chose de faire la fête sur le terrain avec son équipe, tout ce qu'on veut, mais je n'ai pas aimé ce qui s'est passé après. C'est à chacun de décider".

Tout comme Otamendi, le gardien de but argentin Geronimo Rulli a également commenté la situation : "Parfois, il y a des joueurs qui ne savent pas comment gagner et ce qui arrive arrive.

"Je pense que c'est tout à fait évitable, ce n'est pas une belle image pour qui que ce soit. En tant qu'Argentins, nous savons que lorsque nous gagnons, nous faisons la fête avec notre peuple et que lorsque nous perdons, nous félicitons le rival et nous rentrons chez nous. Je pense qu'ils avaient gardé quelque chose pour eux pendant longtemps et qu'aujourd'hui ils l'ont laissé sortir.