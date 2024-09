Osimhen, le règlement de comptes

Chelsea vs Brighton

Antonio Caliendo a également déclaré que le joueur de 25 ans avait été traité « comme une chaussure jetée ».

Osimhen était lié à un transfert à gros prix du club de Serie A à Chelsea ou au PSG, mais il se trouve en Turquie jusqu'en janvier au moins et peut-être jusqu'à la fin de la saison.

L'attaquant profite au maximum de sa situation. Il a réalisé une passe décisive lors de ses débuts en Serie A avant d'aider Galatasaray à remporter un célèbre derby contre Fenerbahce le week-end dernier. Lors de ses débuts européens avec le club, il a provoqué un but contre son camp avant de créer le but victorieux contre le PAOK d'une tête intelligente à travers le but.

Néanmoins, ce n'est pas le stade sur lequel Osimhen s'attendait à jouer son football.

« Pour être honnête, la première fois que je l'ai vu jouer pour Naples, j'ai dit à mon ami qu'un jour il coûterait 200 millions d'euros », a déclaré l'agent Caliendo à Kiss Kiss Napoli (via TuttoNapoli).

« Pour le moment, grâce au conseil d’administration de Naples, qui a pris soin de son été, son transfert a été décevant, il est arrivé sur le marché comme s’il était un produit fini.

« Il aurait dû être l’homme le plus important du marché des transferts mondial, mais il n’a pas été géré de la bonne manière.

« Ceux qui l’ont dirigé ont parlé au président Aurelio De Laurentiis de son transfert de plusieurs millions de dollars et il leur a fait confiance.

« On a parlé de Chelsea, du PSG, et à la fin il est allé à Galatasaray, donc quelqu’un a fait une erreur. »

Le bon début de vie d’Osimhen en Turquie laisse penser que l’intérêt suivra certainement lors du marché des transferts de janvier, mais il reste à voir si cela aboutira à quelque chose de concret et comment Naples gérera la situation la prochaine fois.