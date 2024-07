Osimhen au PSG, c'est validé

Le Paris Saint-Germain est toujours intéressé par la signature de l'attaquant vedette de Naples, Victor Osimhen, cet été.

Le Corriere dello Sport a rapporté la semaine dernière que les champions de Ligue 1 avaient déposé une offre double de 200 millions d'euros (168 millions de livres sterling/217 millions de dollars) pour les stars de Naples Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia. Alors que les géants de la Serie A ne sont pas prêts à se séparer de l'ailier géorgien, ils pourraient envisager de vendre l'international nigérian si l'équipe française décidait d'augmenter sa clause libératoire de 130 millions d'euros (109 millions de livres sterling / 141 millions de dollars).

L'Équipe affirme aujourd'hui que le PSG est déterminé à recruter Osimhen cet été, mais qu'il est peu probable qu'il s'aligne sur la clause libératoire du joueur. Au lieu de cela, ils essaieraient de convaincre les Blues de réduire leur demande pour l'attaquant de 25 ans.

Kvaratskhelia a été associé à un départ du club de Serie A au début de l'été, mais les choses ont changé depuis que le nouveau manager Antonio Conte a clairement indiqué qu'il voulait que le Géorgien continue. L'agent du joueur, Mamuka Jugeli, a récemment laissé entendre que l'attaquant resterait à Naples pour tenter de remporter à nouveau le Scudetto.

L'équipe de Luis Enrique se réunira dans le courant du mois pour la pré-saison et se rendra ensuite en Autriche et en Allemagne où elle disputera deux matches amicaux contre le SK Sturm Graz et le RB Leipzig respectivement.