PUBLICITÉ - Sur un terrain de football, tout repose sur la vision d'ensemble, le sang-froid et la capacité à prendre les bonnes décisions sous pression. Ce sont précisément ces qualités que l'on retrouve dans le travail au sein du Service des établissements pénitentiaires.

Agent de sécurité : conserver une vision d’ensemble sous pression

En tant qu’agent de sécurité au sein de la DJI, à l’instar de Jaap Stam, vous conservez une vision d’ensemble et gardez votre sang-froid. Que ce soit au cœur de l’établissement ou lors du transport des détenus vers le commissariat, le tribunal ou l’hôpital, vous faites preuve de réactivité, de vigilance et intervenez au bon moment, comme sur un terrain de jeu.

Agent pénitentiaire : trouver l’équilibre entre intervenir et comprendre

En tant qu’agent pénitentiaire (PIW), vous êtes indispensable au sein de l’établissement. Vous garantissez la sécurité et la structure, et accompagnez les détenus dans leurs activités quotidiennes. Vous les aidez à gérer les conflits et à canaliser leurs émotions. Comme l’arbitre qui doit décider en un éclair s’il doit intervenir ou laisser jouer, vous apprenez à fixer des limites tout en laissant de l’espace, trouvant le juste équilibre entre fermeté et humanité. Votre objectif : permettre aux détenus de ressortir en meilleure forme qu’à leur arrivée.

Accompagnateur professionnel : construire l’avenir

Dans le rôle d’un véritable coach, l’accompagnateur professionnel évolue sur le terrain de l’atelier pénitentiaire. Son objectif : encadrer les détenus, leur redonner une rythme et une structure, et les conduire vers l’obtention d’un diplôme professionnel qui les armera à leur sortie. Un poste gratifiant, riche d’enseignements, où chaque journée compte.

Au quotidien, le staff du DJI ne se contente pas de fermer des portes : il en ouvre. DJI n’est pas seulement un lieu où la liberté s’arrête, mais surtout un espace où elle recommence, et où chacun peut se reconstruire pour retrouver sa place dans la société.

Ce défi ne pèse pas seulement sur vos épaules : il définit votre métier. Que vous soyez agent de sécurité, expert·e en informatique, membre du siège, professionnel·le de la santé ou responsable d’un autre poste, chaque maillon compte et élève l’équipe.

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Cet article a été rédigé en collaboration avec le Service des établissements pénitentiaires.