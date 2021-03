Oscar voudrait retourner à Chelsea

L'ancien international brésilien a connu un passage réussi à Chelsea, et il serait heureux d'y effectuer une seconde pige.

L'ancienne star de Chelsea, Oscar, a fait part de son désir de revenir à Stamford Bridge quatre ans après son départ du club contre un montant de 65M€ vers la Super League chinoise et le club de Shanghai SIPG.

L'attaquant brésilien a connu une période productive à Chelsea avant de filer en Asie, honorant 203 apparitions pour les Bleus alors que deux triomphes de titre en Premier League et la gloire de la Ligue Europa sont venus s'ajouter à sa carte de visite.

Oscar a connu un succès similaire en Chine mais, à 29 ans, il envisage déjà la possibilité d'un retour en Angleterre afin de connaitre une autre idylle avec les Blues.

Oscar veut finir sa carrière à Chelsea

Dans un entretien à talkSPORT, l'ex-international auriverde a confié: «Je pense finir à Chelsea parce que j'ai déjà passé de bons moments à Chelsea. Chelsea m'a beaucoup aidé à m'améliorer et à faire ce que j'ai toujours rêvé de faire, qui était de jouer en Ligue des champions et ils m'ont aidé à jouer en Coupe du monde et à gagner la Premier League. J'ai beaucoup d'amis à Chelsea. Si j’ai la chance de terminer ma carrière à Chelsea, ça serait un autre rêve pour moi. Bien sûr, Chelsea n'aime pas acheter trop de joueurs plus âgés, ce qui est normal car c'est une des meilleures équipes d'Europe, mais je ferai de mon mieux pour être en forme pour terminer là-bas. "

Durant son passage dans la capitale anglaise, Oscar s'est mis en évidence à travers ses nombreux gestes décisifs. Il a marqué 38 buts au total, tout en contribuant également à 37 passes décisives à la cause collective.

Oscar continue de suivre le parcours de la formation londonienne. Il surveille aussi ses individualités et est par exemple sous le charme de l'international anglais, Mason Mount, qui a inscrit jeudi le but de la victoire contre Liverpool en Premier League (1-0). "Je l'apprécie [Mount]. Parfois, il ne joue pas comme moi mais parfois, je le regarde et je peux voir un peu de moi là-bas parce que je suis aussi venu à Chelsea quand j'étais si jeune et que je jouais du bon football. Je l'apprécie vraiment. Il a tout ce dont vous avez besoin pour vous améliorer. Il marque des buts, il fait des choses importantes et il sait défendre et attaquer."