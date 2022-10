Onze de départ, tactique : Toutes les infos sur les compos de Sporting CP – OM

Retrouvez toutes les infos (titulaires, remplaçants, tactiques, joueurs blessés et suspendus) sur la composition des équipes du match Sporting-OM.

Après avoir perdu ses deux premiers matches en Ligue des champions (contre Tottenham et Francfort), l'OM a rectifié le tir lors de la 3e journée en dominant le Sporting CP sur le score de 4 buts à 1.

Et ce mercredi 12 octobre 2022, l'équipe marseillaise et son homologue portugais se retrouvent pour le « match retour » à Lisbonne à l'occasion de la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Clauss et Guendouzi sont aptes

Pour cette rencontre, Igor Tudor devrait pouvoir aligner sa meilleure équipe. Touchés lors du premier acte contre le Sporting, Jonathan Clauss et Mattéo Guendouzi ont bien récupéré de leur blessure et on peut s'entraîner normalement, mardi, à la Commanderie.

Sans ces deux joueurs, l'OM s'est d'ailleurs incliné à domicile contre l'AC Ajaccio en Ligue 1 et leur retour fera le plus grand bien au club phocéen au milieu de terrain.

Tudor sera seulement privé de trois joueurs face au Sporting : Sead Kolasinac, qui souffre toujours de sa blessure contractée à la veille du match contre Angers, Bamba Dieng et Isaak Touré qui ne sont pas qualifiée pour la Ligue des champions.

Concernant le onze de départ, un seul doute anime Tudor : Samuel Gigot pourrait être préféré à Leonardo Balerdi.

St. Juste forfait, Coates et Porro de retour

Du côté du Sporting, le gardien Adan est suspendu après sa sortie ratée lors du match au Vélodrome (il avait pris le ballon à la main en dehors de la surface). Autre absence dans les rangs portugais, celle de Jeremiah St ; Juste, sorti en cours de match, samedi, contre Santa Clara.

En revanche, Ruben Amorim, le coach des lisboète, pourra compter sur les retours de Coates et de Porro qui sont débarrassés de leurs pépins physiques.

La composition probable du Sporting CP (3-4-3)

Titulaires : Israël – Inacio, Coates (Cap.) Matheus Reis – Porro, Ugarte, Morita, Nuno Santos – Trincão, Edwards, Pedro Gonçalves.

Remplaçants : A. Paulo (G), Marsa, Esgaio, Nazinho, Alexandropoulos, Rochinha, Fatawu, Gomes, Paulinho, Cabral.

Absents : Adan (suspendu), St Juste (blessé), Bragança (reprise), Neto (genou).

La composition probable de l'OM (3-4-3)

Titulaires : Lopez – Mbemba, Bailly, Gigot ou Balerdi – Clauss, Guendouzi, Veretout, Tavares – Ünder, Alexis Sanchez, Harit.

Remplaçants : Blanco (G), Ngapandouetnbu (G), Balerdi ou Gigot, Kaboré, Gerson, Gueye, Rongier, Payet, Suarez.

Absents : Kolasinac (cuisse), Dieng (non qualifié), Touré (non qualifié).