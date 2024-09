"On s'emmerde quand on regarde l'Equipe de France"

Le sélectionneur Didier Deschamps et le capitaine des Bleus Kylian Mbappé. ont été sifflés lundi soir à Lyon.

Lundi soir, malgré la victoire 2-0 des Bleus face à la Belgique, des sifflets ont retenti, visant plusieurs acteurs de l'équipe de France.

Ces huées ont ainsi ciblé l'ancien joueur de l'OL Bradley Barcola (dont le départ pour le PSG est resté en travers de la gorge des supporters de l'OL) ou l'ex-Marseillais Mattéo Guendouzi, mais surtout le sélectionneur Didier Deschamps et son capitaine Kylian Mbappé.

Et le célèbre consultant Daniel Riolo, qui n'a pas été surpris par le ras-le-bol des spectateurs présents lors de cette rencontre.

"Les deux sont liés"

"Ils incarnent ce désamour", a tonné le polémiste dans l'After Foot, après la rencontre. "Deschamps incarne le fait qu’on s’emmerde quand on regarde l’équipe de France, et Mbappé incarne un peu la désillusion par rapport à ce joueur, son caractère, tout ce qu’il se passe depuis un an, tout ce qu’il représente dans ce foot qui marche à l’envers et ne plait plus…"

"Les deux sont liés. Mbappé sauvait sans arrêt le derrière de Deschamps depuis la Coupe du monde 2022. Aujourd’hui Mbappé est médiocre, l’équipe de France n’est pas bonne, même si ce soir il faudra souligner au moins sa réaction d’orgueil intéressante au vu du contexte, et il y a un Deschamps qui se retrouve avec une équipe à reconstruire."