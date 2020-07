"On fait ce qu'on veut", la réponse cash de la fil du propriétaire de Valence

Kim Lim, la fille de Peter Lim, s'est fendue d'un message très cash en direction des supporters de Valence.

Les supporters du sont énervés, et critiquent l'homme d'affaires singapourien Peter Lim, propriétaire du club.

😱 Kim Lim, hija de Peter Lim, a los aficionados del @ValenciaCF



📲 "Aquí otra vez. Algunos aficionados del Valencia están criticando y maldiciendo a mi familia y a mí. ¿No lo han pillado? El club es nuestro y podemos hacer lo que queramos con él y nadie puede decirnos nada" pic.twitter.com/v0aoO2QhzB — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 2, 2020

Mais sa fille, Kim Lim, n'a rien laissé passé, avec un message publié sur Instagram pus effacé.

"Ça recommence. Certains supporters du Valence CF critiquent et maudissent ma famille et moi Mais ne comprennent-ils pas? Le club est à nous, et nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Personne ne peut rien dire", a-t-elle tonné.

Albert Celades a, pour rappel, été limogé par Valence, qui reste sur quatre défaites sur les cinq derniers matchs de .