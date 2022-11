On connait l'identité de l'arbitre du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2022

L’honneur reviendra à l’arbitre international italien Daniele Orsato. Âgé de 46 ans, l’homme en noir donnera le coup d’envoi de cette 22e édition de la compétition la plus importante du ballon rond.

Arbitre de la finale de la Ligue des champions 2020 entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, Daniele Orsato a débuté sa carrière en tant qu'arbitre de la FIFA en 2010. Il a rapidement monté les échelons pour devenir l’un des meilleurs en Europe.

Les supporters parisiens se souviennent très bien de lui. En plus de la finale de la Ligue des Champions, Daniele Orsato a aussi arbitré la formation française lors de la saison 2018-2019 en compétition européenne.

Italy’s Daniele Orsato has been selected as the referee for the Opening Match of the #FIFAWorldCup Qatar 2022 between Qatar 🇶🇦and Ecuador 🇪🇨 at Al Bayt Stadium on Sunday, 20 November. pic.twitter.com/988fIcHl99