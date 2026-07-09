« On a Mbappé »… Deschamps affiche son arrogance après la bataille contre le Maroc !

Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a salué la performance de Kylian Mbappé après la victoire 2-0 contre le Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, mercredi soir.

La rencontre a été marquée par une domination française face à un bloc marocain bien organisé, jusqu’à la 60^e minute, lorsque Mbappé a ouvert le score d’une frappe fulgurante que Yassine Bounou n’a pu repousser.

Après la rencontre, le sélectionneur a confié : « L’adversaire a clairement adopté une posture défensive en se regroupant en nombre devant sa surface, mais nous avons Mbappé et nous n’avons donc rien à craindre. »

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Il a ajouté : « Mbappé a réussi à briser ce blocus grâce à une superbe frappe, puis nous avons inscrit le deuxième but, ce qui est le fruit d’une domination totale. »

Concernant la blessure de Mbappé, il a rassuré : « Pas d’inquiétude, il a ressenti une petite douleur à la cheville, nous l’avons donc remplacé par précaution et il sera prêt pour le prochain match. »

Il a conclu : « Nous avons gâché de nombreuses occasions faciles, mais l’essentiel est d’avoir atteint les demi-finales, et c’est ce que nous voulions. »



