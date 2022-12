Omar Da Fonseca désigne la pire équipe du Mondial : "Ils font pitié !"

Le consultant de beIN SPORTS a encore démontré qu'il n'avait pas la langue dans sa poche.

Apôtre d'un jeu léché et esthète assumé, Omar Da Fonseca est réputé pour ses envolées lyriques lors de ses commentaires. Le consultant de beIN SPORTS n'hésite pas à assumer ses préférences, comme il le démontre souvent en encensant le FC Barcelone lors de ses commentaires pour la Liga. Toujours aussi passionné durant ce Mondial, Omar Da Fonseca a néanmoins poussé un petit coup de gueule contre une équipe.

Da Fonseca détruit cette équipe !

Si Da Fonseca a pour habitude d'être positif et enthousiaste dans ses analyses, il n'hésite pas non plus à pointer du doigt les formations qui ne récoltent pas ses faveurs. L'une d'entre elles est sud-américaine : l'Uruguay.

Alors que la Celeste a affiché un visage peu séduisant lors de ses 2 premiers matchs contre la Corée du Sud (0-0) et le Portugal (0-2) - avec aucun but marqué -, Da Fonseca n'a pas hésité à pousser un gros coup de gueule contre l'équipe sud-américaine.

"Cette équipe ne peut penser à rien (en entrant sur le terrain, ndlr) parce qu’ils ne jouent à rien !, a tonné l'ancien goleador. C’est une équipe néfaste ! Il n’y a rien…. C’est triste quand même avec des joueurs comme Cavani, Valverde, Suarez, ok des vieux peu importe, mais les deux matchs ont fait plutôt pitié…".

Avec un point en deux matchs, l'Uruguay jouera sa qualification lors de sa dernière rencontre de poule, contre le Ghana, ce vendredi. Les coéquipiers d'Edinson Cavani sont dans l'obligation de remporter ce match pour composter leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition.